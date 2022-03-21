Рыбе могут упростить путь на Восток

Росрыболовство предлагает расширить субсидирование железнодорожных перевозок рыбной продукции. По мнению ведомства, механизм следует распространить на транспортировку уловов из северо-западной части страны в восточные регионы РФ и Азию.

Ограничения на заходы российского флота в порты стран Европейского сообщества заставляют активизировать другие логистические цепочки, отметили в федеральном агентстве.

«Росрыболовство предлагает РЖД распространить механизм субсидирования транспортировки сельскохозяйственной продукции на транспортировку рыбной продукции из портов Северо-Запада в восточном направлении, в регионы России и к конечным рынкам сбыта в Китай и другие страны», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Как пример успешности таких мер ведомство привело льготное субсидирование перевозок рыбы из ДФО. «С ноября 2021 года одобрено заявок на перевозку продукции из минтая с Дальнего Востока на 40,2 тыс. тонн. Государственная поддержка составила около 280 млн рублей», — привели цифры в Росрыболовстве.

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