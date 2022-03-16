Рыбе с Севера готовят транспортные субсидии

Правительство может расширить перечень субсидируемых маршрутов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом. Льготный тариф планируется ввести при доставке рыбы с Северо-Запада в центральные и восточные регионы страны.

Расширение механизма компенсации тарифов РЖД на перевозку рыбной продукции ожидается в ближайшее время, рассказал на заседании комитета «ОПОРЫ России» по рыбохозяйственному комплексу советник министра сельского хозяйства Евгений Кац.

«Прорабатывается расширение направлений. Теперь это наоборот — с северо-западного региона в центральную часть и в восточном направлении. А также прорабатывается вопрос перечня видов рыбной продукции, на которые будет распространяться эта компенсация», — заявил представитель Минсельхоза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас льгота действует только на доставку минтая с Дальнего Востока. Для Северо-Запада первоочередные претенденты на субсидии — треска и пикша.

В Росрыболовстве готовят расчеты потенциальных объемов транспортировки рыбы и средств, необходимых для компенсации тарифа. Прошлогодний опыт с минтаем ведомство оценивает положительно и готово продолжить эксперимент уже на Северном бассейне с доставкой на Урал, в Сибирь или даже напрямую в Китай.

«Конечно же, речь не может идти обо всем объеме, — отметил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. — Например, то, что добывается в Баренцевом и Норвежском морях – это порядка 500 тыс. тонн, в Северной Атлантике – порядка 500-600 тыс. тонн. Но какую-то часть, я думаю, можно проработать».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews