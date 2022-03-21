Энергетики превратили пруд-охладитель в место для рыбалки

АО «Кузбассэнерго» закупит в общей сложности почти 7,4 тонны белого толстолобика и белого амура для выпуска в водохранилище Беловской ГРЭС. Регулярные зарыбления технологического водоема проводятся для профилактики его зарастания.

Информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Беловская ГРЭС — угольная электростанция, одна из крупнейших в кузбасской энергосистеме. По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании (материнской для «Кузбассэнерго»), на долю Беловской ГРЭС приходится без малого треть всей вырабатываемой электроэнергии на Кузбассе.

Электростанция расположена в центральной части Кузнецкого угольного бассейна, восточнее города Белово на левом берегу реки Иня. При строительстве ГРЭС в 1962 г. русло Ини было перекрыто. В результате возник пруд-охладитель (Беловское море).

Производственный цикл непрерывный: ГРЭС забирает из пруда воду для охлаждения оборудования, затем она по сбросному каналу поступает обратно.

Из-за повышенной температуры в воде разрастаются водоросли. Амур и тостолобик используются для мелиорации, предотвращая зарастание пруда. Ранее рыба закупалась у поставщика из Краснодарского края и доставлялась самолетом.

Беловское море стало излюбленным местом отдыха и рыбалки для местного населения. Здесь регулярно проводятся областные чемпионаты по любительскому рыболовству.

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