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Гендиректор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в реализации проекта. Фото Кирилла Маренина

О возможностях «Максимихи» рассказали камчатским рыбакам

Представители ОЭЗ «Максимиха», в том числе «ВТБ Недвижимость» и ППК «Максимиха», посетили Камчатский край. Властям и рыбопромышленникам региона представили перспективы сотрудничества с промышленно-продовольственным кластером в Подмосковье.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Максимиха» создана в Домодедовском районе Московской области. Расположенный в ОЭЗ промышленно-продовольственный кластер «Максимиха» должен стать крупнейшим в Московском регионе центром для поставщиков и производителей продуктов питания. «Максимиха» расположится на 120 га, прилегающих к крупным федеральным трассам и Центральной кольцевой автодороге.

Сейчас на территории идут активные работы. В ближайшее время здесь будут возведены морозильный склад, многофункциональный производственно-складской комплекс и другие объекты.

За комплексное развитие особой экономической зоны отвечает ООО «ВТБ Недвижимость», входящее в группу ВТБ. Эта компания реализует на территории «Максимихи» инвестиционные проекты, среди которых промышленно-продовольственный кластер «Максимиха». «ВТБ Недвижимость» ищет партнеров среди рыболовецких предприятий Дальнего Востока.

Представители компании во главе с генеральным директором Олегом Барковым посетили Камчатский край, сообщает корреспондент Fishnews. Гости встретились с региональным министром рыбного хозяйства Андреем Здетоветским, председателем Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимиром Галицыным, познакомились с местными предприятиями.

«Мы прорабатываем контейнерный маршрут между Московским регионом и Дальним Востоком, чтобы наладить стабильные поставки по предсказуемым тарифам, — рассказал Олег Барков. — Морозильный склад на территории кластера позволит хранить до 100 тыс. тонн рыбной продукции. Здания и помещения спроектированы специально для операций со свежими и замороженными продуктами. В едином комплексе будут работать склады, пищевое производство и крупные торговые сети. Грузы будут распределяться в самые разные точки Московской области, других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья».

Он подчеркнул, что кластер планирует начать работу во второй половине 2023 г.

«С этим проектом мы уже знакомы, я думаю, что мои коллеги им заинтересуются, — отметил Владимир Галицын. — В связи с недружественными действиями некоторых стран предстоит менять логистику. Нам важен отечественный рынок, однако всегда существовала проблема с хранением рыбы в Центральной России. И здесь ваше предложение как нельзя кстати».

Генеральный директор промышленно-продовольственного кластера «Максимиха» Андрей Филатов и Владимир Галицын подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в реализации проекта.

Напомним, в 2021 г. предприятия Камчатки освоили в общей сложности свыше 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов. В условиях неспокойной международной обстановки ожидается рост поставок на внутренний рынок. Планируется, что такие площадки, как «Максимиха», помогут устранять барьеры между добытчиками рыбы и ее потребителями по всей России.

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Fishnews

  • Гендиректор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в реализации проекта. Фото Кирилла Маренина
  • Представители ППК «Максимиха» презентовали возможности кластера рыбной промышленности Камчатки. Фото Кирилла Маренина
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