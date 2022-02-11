Рыбная комиссия РСПП рассмотрела законопроект по квотам

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре предложила перенести второй этап инвестквот по флоту на 2026 г. и отложить крабовые аукционы. Члены комиссии высказались против выделения дополнительных ресурсов инвесторам первого этапа и выставления на торги других видов беспозвоночных.

Регламентные разногласия

В повестке дня комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 10 февраля значился единственный вопрос — грядущие изменения в закон о рыболовстве по второму этапу инвестквот и новым аукционам для крабов и моллюсков. Однако накануне заседания Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) направила письмо президенту РСПП Александру Шохину, заявив о навязывании председателем комиссии Германом Зверевым «односторонней позиции» по резонансному законопроекту. Глава АСРФ Алексей Осинцев указал на отсутствие положения о комиссии и попросил на этом основании расформировать ее, а затем утвердить с новым составом и председателем.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании выяснилось, что остальные члены рыбной комиссии эту инициативу не поддерживают. Герман Зверев напомнил, что комиссия действует в соответствии с типовым положением о рабочих органах Российского союза промышленников и предпринимателей. Хотя представитель аппарата РСПП рекомендовал в будущем все-таки утвердить положение конкретно для этой комиссии.

Участников заседания Герман Зверев попросил сосредоточиться на оценке социально-экономических последствий расширения механизма инвестквот как более объективном параметре, который поддается расчету. Но сдержать эмоции получалось далеко не у всех, особенно когда речь шла о сохранении бизнеса и рабочих мест в прибрежных регионах.

Процедура ОРВ в разгаре

Статус законопроекта, скорректированная версия которого проходит второй круг ведомственных согласований, уточнил советник министра сельского хозяйства Евгений Кац. По его словам, уже получено одобрение Росрыболовства, Минпромторга и Минэкомразвития, с Минфином процесс еще не завершен, а Минвостокразвития, ФАС и ФСБ представили ряд замечаний и возражений.

Несмотря на доработку, основная концепция документа не претерпела изменений, заверил представитель Минсельхоза. До 14 февраля Минэкономразвития проводит публичные консультации по законопроекту и собирает отзывы от бизнеса для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

На ресурс слишком много претендентов

Большинство участников дискуссии не скрывали критического отношения к предложенным изменениям порядка распределения прав доступа к ресурсу. За перенос второго этапа инвестквот под строительства флота на 2026 г. высказались почти все члены комиссии.

«В условиях отсутствия результатов первого этапа инвестквот, особенно в части строительства судов, при отсутствии финансово-экономических расчетов последствий первого этапа для отрасли, для предприятий, для регионов, по нашему мнению, крайне рискованно переходить ко второму этапу», — заявил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

Он назвал нецелесообразным и дополнительное распределение 4% ОДУ минтая и сельди в пользу участников первого этапа инвестквот. Финансового, экономического и ресурсного обоснования такого щедрого жеста, создающего дискриминационные условия для всех остальных рыбаков, авторы законопроекта так и не представили, обратил внимание руководитель АДМ.

АСРФ, напротив, настаивала на необходимости скорейшего запуска второго этапа инвестквот. Даже в случае срыва сроков сдачи инвестпроектов государство ничего не потеряет, указал Алексей Осинцев, ведь инвесторы строят суда и заводы за счет собственных, а не государственных средств.

Объем ресурсов для донаделения инвесторов первой волны, указанный в законопроекте, в АСРФ считают даже недостаточным. По словам Алексея Осинцева, обеспечение судов и заводов складывается не только из инвестиционных квот, но и из исторических, а значит с началом следующего этапа оно сократится как минимум на 8-9%. Инвесторы просят гарантировать им хотя бы половину — те самые 4%.

Не нашло понимания у членов комиссии и объединение в законопроекте береговых заводов и рыболовных судов в рамках одного инвестпроекта. С точки зрения АДМ, такая схема создает риски, связывает инвесторам руки и снижает привлекательность проектов. Гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината (ЮКРК) Константин Коробков указал, что если речь идет о круглогодично работающем предприятии, то одним универсальным судном не обойтись – так не проще ли дать возможность хозяйствующему субъекту самостоятельно решать вопрос с флотом?

АСРФ связку «завод плюс судно» вполне одобряет, полагая, что сроки строительства среднетоннажного судна вполне сравнимы с береговым производством. В крайнем случае инвестквоту можно будет выделять по частям – по мере сдачи судовой и заводской составляющих, добавил Алексей Осинцев.

Законодательная лихорадка

В полном одиночестве АСРФ оказалась и при обсуждении следующего раунда крабовых аукционов. Остальные члены комиссии присоединились к рекомендации отложить торги по остаткам крабовых квот до 2035 г., когда закончится срок действия договоров о закреплении их за нынешними пользователями.

Большого смысла в переводе вслед за крабами из исторических квот в аукционные других объектов промысла участники заседания тоже не увидели. Зато обратили внимание на негативные последствия, с которыми при таком развитии событий столкнутся небольшие предприятия, базирующиеся, прежде всего, на Сахалине и Курилах.

По словам Константина Коробкова, добычей гребешков, трепангов, морского ежа и других видов, высокомаржинальных, но вылавливаемых в сравнительно небольших объемах, в Сахалинской области занимается примерно четыре десятка компаний. И у них нет шансов в таких условиях получить кредиты для финансирования инвестпроектов второго этапа или участия в аукционах, под вопросом будет даже обслуживание текущих обязательств.

«В 2018 году мы подписываем договор [о закреплении доли квоты — прим. ред.] на 15 лет, входим в инвестиционные программы, заимствуем деньги, учитываем в своих бизнес моделях денежный поток в том числе от этого ресурса. А в 2023 году, если следовать той схеме, которая нам предложена, мы должны этого потока лишиться», — описал прогнозируемые последствия руководитель ЮКРК.

«Недопустимо заключать договоры, а потом эти договоры отменять. Мы уже не понимаем, чему можно верить в действиях государства, а чему нет», — согласился с дальневосточными коллегами исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Насколько это государственный подход, особенно с учетом геополитической ситуации: сначала годами вкладывать десятки миллиардов, чтобы наладить производство и удержать людей на отдаленных территориях вроде Курильских островов, Камчатки или Магадана, а потом попытаться забрать у бизнеса инструменты развития? И главное, ради чего? Такой вопрос регулярно всплывал по ходу дискуссии и далеко не только у дальневосточников.

Исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова припомнила, что ни один из лозунгов, сопровождавших как кампанию по внедрению инвестквот, так и крабовые аукционы, не воплотился в реальности. В рыбную отрасль не пришли новые игроки, ухудшилось положение малого и среднего бизнеса, сократилось количество рабочих мест, а рыбная продукция, как ни странно, не подешевела и ее потребление не увеличилось. Оценить эффективность этих реформ уже пообещала Счетная палата, но, похоже, что инициаторы законопроекта не горят желанием дожидаться результатов аудита.

По итогам заседания комиссия проголосовала за проект решения, отражающий ее позицию по законопроекту, и дополнила его, по предложению АДМ, тезисом о нецелесообразности предоставления инвесторам первого этапа дополнительных ресурсов за счет других компаний. Герман Зверев добавил, что расклад голосов, как и особое мнение АСРФ, будут отмечены в справке для руководства РСПП.

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