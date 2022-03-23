Выдачу промысловых билетов предлагают пока «отвязать» от таможенного декларирования судов

Минсельхоз предложил проект постановления, замораживающего до 2023 г. действие требования предоставлять сведения о таможенном декларировании судна для получения разрешения на вылов.

В правила оформления разрешений на добычу водных биоресурсов предлагается внести изменения. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется приостановить до 1 января 2023 г. действие требования предоставлять сведения о таможенном декларировании судов для получения промыслового билета.

«Проект постановления предусматривает возможность выдачи разрешений на добычу водных биологических ресурсов в отношении «незаходных» судов без прохождения процедуры таможенного декларирования, совершаемой в отношении указанного судна», - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что простановка действия требования позволит сохранить производственные мощности ‎и объемы вылова на уровне не ниже предыдущих лет, ‎а также снизить финансовую нагрузку на бизнес.

Напомним, что требование при подаче заявления на промысловый билет предоставлять информацию о таможенном декларировании судна вступило в силу с 1 января 2022 г. В Ассоциации добытчиков минтая отмечали, что приостановка действия требования поможет отрасли сэкономить более 25 млрд рублей.

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