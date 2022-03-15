Промысловому флоту предлагают дать отсрочку

Одной из антикризисных мер могла бы стать отсрочка по исполнению требования предоставлять сведения о таможенном декларировании судна для получения разрешения на вылов, отмечают в Ассоциации добытчиков минтая. Это поможет отрасли сэкономить более 25 млрд рублей, рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Правительство приняло постановление, которое позволяет регулятору принять решение о сокращении перечня сведений, представляемых для получения разрешения на вылов.

Отраслевые объединения уже заявили о планах детально проанализировать возможности, предложенные кабмином. «Сейчас важно получить разъяснения о правоприменении постановления об особенностях разрешительной деятельности в 2022 году. Пока нет понимания, в каком порядке будет реализован этот акт — и не только по разрешениям, но и по ряду других разрешительных режимов», — заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В качестве одной из антикризисных мер АДМ предлагает отложить до 1 января 2025 г. исполнение требования о предоставлении сведений о таможенном декларировании судов при получении разрешения на добычу (предусмотрено постановлением от 31 декабря 2020 г. № 2471). Отсрочка будет способствовать снижению финансовой нагрузки на предприятия, что особенно актуально в текущих условиях, подчеркнули в объединении. Затраты предприятий на исполнение этого требования оцениваются в сумму порядка 25,1 млрд рублей (23,4 млрд рублей — НДС и 1,7 млрд рублей — таможенная пошлина), обратил внимание Алексей Буглак.

Также в АДМ подчеркнули, что такой временной люфт позволит доработать сферу регулирования постановления от 31 декабря 2020 г. № 2471.

«Ассоциация обращала внимание на несовершенство его формулировок, которые, с одной стороны, были направлены на решение проблемы «незаходных судов», с другой — затруднили получение разрешений для судов, которые были построены или ввезены еще в СССР, а также в 1991-1995 году и на которые отсутствуют ГТД», — напомнил о проблемах руководитель объединения.

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