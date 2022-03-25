Власти следят за ценами на рыбу

Росрыболовство внимательно отслеживает ситуацию по обеспечению населения доступной рыбной продукцией, заявили в ведомстве. По его данным, потребительские цены на Дальнем Востоке стабилизировались и даже снизились по ряду товаров.

Ситуацию со стоимостью рыбопродукции и другие вопросы рассмотрели на оперативном штабе у руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, сохраняется положительная динамика вылова: добыто более 1,14 млн тонн (+3% к уровню прошлого года).

Отмечено, что флот РФ в районах действия международных договоров работает без сбоев. «На промысле и в переходах в открытой части Мирового океана, зонах иностранных государств и конвенционных районах находятся 122 российских судна, в иностранных портах — 91 судно. Бункеровка, выгрузка, обслуживание российских судов происходит в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что после окончания добычи мойвы передислокация флота и переход на другие объекты положительно отразится на промысловых показателях Северного бассейна.

На совещании представили данные по поставкам рыбы на экспорт и в регионы России, а также по ассортименту продукции, хранящейся на холодильниках в портах.

«Большая часть продукции поступает на территорию России. Цена на перевозку рыбы с Дальнего Востока в западную часть страны с прошлой недели пошла на уменьшение и остается на этом уровне. Потребительские цены на рыбу на Дальнем Востоке стабилизировались и по ряду продукции даже снизились. В то же время внимание требует ситуация со стоимостью рыбы на Севере России», — рассказали в ФАР.

Илья Шестаков поручил провести на следующей неделе координационное совещание с основными отраслевыми ассоциациями. Темой станут условия стабилизации цен на рыбную продукцию.

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