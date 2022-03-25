Импортерам США дали три месяца на ввоз российской рыбы

Власти Соединенных Штатов предоставили американским компаниям возможность импортировать рыбу и морепродукты из России до 23 июня 2022 г. Ранее, по данным СМИ, дедлайн планировалось установить на 25 марта.

Указ о запрете на поставки в США ряда товаров российского происхождения президент Джо Байден подписал 11 марта. В список попали рыба, морепродукты и продукция из них.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 24 марта Минфин Соединенных Штатов опубликовал разъяснения, согласно которым ввоз российской рыбы, морепродуктов и продукции из них возможен до 23 июня 2022 г. При условии, что письменные контракты или соглашения на поставку были заключены до 11 марта.

Портал IntraFish пишет, что растаможка некоторых товаров будет возможна и после 23 июня. Также, цитирует издание, будут предоставляться специальные лицензии «для разрешения импорта в течение ограниченного времени определенных товаров в соответствии с ранее существовавшими письменными контрактами или письменными соглашениями». Эти лицензии позволят «импортировать рыбу, морепродукты и продукцию из них».

Портал Seafood Source отмечает, что некоторые сенаторы продолжают попытки установить законодательный запрет на поставки российских рыбы и морепродуктов в США. Так, представитель Аляски Дэн Саливан в интервью Ancorage Daily News заявил, что «указы президента могут вводиться и отменяться, однако если закрепить что-то на уровне закона, то это будет гораздо более долговечно».

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