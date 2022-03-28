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По итогам 2021 г. топ-5 самых популярных видов рыбы и морепродуктов в российской рознице возглавила сельдь. Креветки — на третьем месте

Сельдь, креветки и крабовые палочки сохранят любовь россиян

Аналитический центр Рыбного союза изучил, какие рыбные продукты пользовались популярностью у россиян в прошлом году и смогут ли они удержаться среди лидеров в текущем году — с учетом влияния санкций.

По итогам 2021 г. топ-5 самых популярных видов рыбы и морепродуктов в российской рознице возглавила сельдь. Народная любовь к этой рыбе не слабеет — на ее долю приходится 17% продаж. Как рассказали Fishnews в Рыбном союзе, за прошлый год россияне съели свыше 267 тыс. тонн готовой к употреблению сельди — соленой, копченой или в виде пресервов.

Доля импортного сырья в этой категории оценивается всего в 25% и может быть компенсирована дальневосточной сельдью, которая ранее уходила на экспорт. В отраслевом объединении полагают, что несмотря на санкции сельдь сохранит первое место среди покупательских предпочтений.

Крабовые палочки находятся на второй позиции в этом списке, занимая более 10% рыбной полки. По итогам прошлого года внутренний рынок переварил более 180 тыс. тонн крабовых палочек. Предпосылок для серьезных изменений аналитики не видят, поскольку основные поставки сурими — сырья для изготовления этого популярного продукта — идут из стран Юго-Восточной Азии, которые не поддерживают ограничения. В 2021 г. отечественные рыбопромышленники активно наращивали объемы производства сурими из минтая и на море и на суше, выпустив более 21 тыс. тонн — на 30% больше, чем годом ранее.

Тройку самых популярных даров моря замыкают креветки, объемы продаж которых в прошлом году превысили 117 тыс. тонн — как замороженной продукции, так и в составе пресервов. До 70% креветок на российском рынке — это импорт. Тепловодные сорта, например ваннамей, поступают из стран Юго-Восточной Азии, и здесь дефицита не предвидится. А вот с северной креветкой могут возникнуть некоторые сложности. Впрочем, этот вид добывают и российские рыбаки, у которых появится возможность расширить поставки на внутренний рынок.

Продажи скумбрии по итогам 2021 г. превысили 102 тыс. тонн, и по оценкам Рыбного союза, ситуация может повториться и в текущем году. Сейчас примерно 60% скумбрии на прилавках — импортного происхождения, но это связано не с нехваткой сырья, а с особенностями логистики. Большие объемы тихоокеанской скумбрии уходят на экспорт, в то время как для нужд рыбоперерабатывающих предприятий центрально-европейской части страны закупается атлантическая скумбрия. По мнению аналитиков, при оперативной перестройке логистики проблем со скумбрией не возникнет.

Замыкает рыбный топ-5 самый массовый объект промысла в российских водах — минтай. Поскольку его добыча с лихвой покрывает потребности национального рынка, эксперты прогнозируют, что потребление минтая внутри страны будет только расти.

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