Ученые отправились проверять рыбу Дальнего Востока

Стартовала новая экспедиция на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский». Специалисты соберут информацию по минтаю, сельди, мойве и другим промысловым объектам в Охотском море и водах Курильских островов.

Это первая экспедиция из цикла рейсов, проводимых в исключительной экономической зоне России в 2022 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО, выполнены траловые, ихтиопланктонные, гидрологические, гидроакустические и планктонные съемки у Южных Курил и в северной части Охотского моря.

Специалисты подсчитают количество выметанной икры минтая в районах воспроизводства для оценки эффективности нереста. Также планируется определить состояние пополнения минтая, ученых особо интересует урожайность поколений 2018 и 2021 гг.

Кроме того, будет получена информация о состоянии кормовой базы в весенний период в обследуемом районе. Предполагается, что комплексные работы позволят выявить лимитирующие численность факторы и условия, влияющие на распределение промысловых объектов.

Собранные материалы используют для разработки прогнозов общего допустимого улова и рекомендуемого вылова на 2024 г. и последующие годы. Ожидается, что судно вернется во Владивосток в мае.

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