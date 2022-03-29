Для отклонений от нормы продажи валютной выручки предусмотрели порядок

Правительство оговорило порядок выдачи профильной комиссией разрешений на продажу валютной выручки в размере, отличном от 80%.

Напомним, что 18 марта президент подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования».

Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получила полномочие выдавать разрешение на отклонение резидентами от обязательного размера по продаже валютной выручки в 80%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь выдача разрешений на обязательную продажу иностранной валюты резидентами в отличном от 80% размере включена в правила, утвержденные постановлением правительства от 6 марта 2022 г. № 295.

Обращение о выдаче такого разрешения может составляться в произвольной форме, но потребуется обосновать необходимость его выдачи. При этом оговорен список документов, которые включаются в состав заявления.

Принимать решение о выдаче разрешений уполномочена специальная подкомиссия.

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