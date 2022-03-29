Алексей Степуро: У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Россельхозбанк нацелен на выполнение своей важнейшей задачи — поддержки отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, подчеркнул руководитель Приморского регионального филиала РСХБ Алексей Степуро.

«Санкционные ограничения, введенные США и Евросоюзом, не сказываются на операционной деятельности Россельхозбанка. Правда, мы попали под секторальные санкции, касающиеся привлечения ресурсов на международных финансовых рынках. Но с 2014 года банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке, так что на нас принятое решение также не отразится», — рассказал глава филиала в интервью Fishnews.

В сфере внешнеэкономической деятельности банк выполняет обязательства перед клиентами в полном объеме. «Все идет штатно. Банк работает со всеми основными валютами — долларами, евро, иенами, юанями. Они наиболее востребованы сейчас. В том числе в рыбной отрасли. Мы продолжаем сопровождение валютных контрактов. Банк готов принимать и новых клиентов», — отметил Алексей Степуро.

Он подчеркнул, что «у Россельхозбанка есть все технологические возможности для бесперебойной деятельности».

Рыбная промышленность остается одним из приоритетов для Россельхозбанка в Приморском крае, заявил руководитель регионального филиала.

«Такой выбор важнейшей сферы для работы банка продиктован самой спецификой региона: около 70% общероссийского вылова приходится на Дальневосточный бассейн, только в прошлом году здесь было добыто свыше 3,5 млн тонн, и весомую долю в этом объеме занимает показатель предприятий Приморья. Рыбохозяйственный комплекс региона — это не только промысел, но и переработка, и марикультура», — обратил внимание Алексей Степуро.

«Мы развиваем отраслевую экспертизу, наращиваем компетенции в отрасли. Как я уже отмечал, у нашей организации нет никаких сложностей ни в проведении платежей, ни в сопровождении валютных контрактов. У Россельхозбанка есть все возможности для участия в развитии рыбной отрасли Дальнего Востока и страны в целом», — резюмировал он.

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