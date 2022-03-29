Банковский сектор — важнейший участник инвестиционных процессов в отрасли. В условиях санкций государство изменило валютное регулирование, сильно выросла ключевая ставка. Какие инструменты для привлечения средств предусмотрены в этих условиях, как обеспечивается обслуживание клиентов, в интервью Fishnews рассказал руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

— Алексей Борисович, как идет работа в текущих условиях? Какие механизмы банк готов предложить для защиты интересов своих клиентов, в том числе в рыбной отрасли? Как осуществляется обслуживание внешнеэкономической деятельности?

— Санкционные ограничения, введенные США и Евросоюзом, не сказываются на операционной деятельности Россельхозбанка. Правда, мы попали под секторальные санкции, касающиеся привлечения ресурсов на международных финансовых рынках. Но с 2014 года банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке, так что на нас принятое решение также не отразится.

Что касается внешнеэкономической деятельности, то все обязательства перед нашими клиентами мы выполняем в полном объеме. Все идет штатно. Банк работает со всеми основными валютами — долларами, евро, иенами, юанями. Они наиболее востребованы сейчас. В том числе в рыбной отрасли. Мы продолжаем сопровождение валютных контрактов. Банк готов принимать и новых клиентов.

Россельхозбанк нацелен на выполнение своей важнейшей задачи — поддержки отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому мы всегда рады работать с клиентами из агропромышленного комплекса и сопутствующих сфер, в целом из реального сектора экономики.

Немного остановлюсь и на работе с физическими лицами. Здесь мы также быстро реагируем на изменения. Россельхозбанк существенно повысил ставки по вкладам. Все карты РСХБ, любых платежных систем, теперь работают без ограничения срока действия: он продляется автоматически, и картой можно продолжать пользоваться по всей территории страны. Это также сделано для удобства наших клиентов.

Отмечу, что у нас можно оформить карту UnionPay. Думаю, что это интересное предложение в том числе и для рыбаков, заходящих в иностранные порты. Банк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. На данный момент у нас выпущено свыше 50 тыс. карт UnionPay и «Мир»-UnionPay (работает сразу в двух платежных системах).

Конечно, мы понимаем, что живем сейчас во времена стремительных перемен, структурной перестройки экономики. Готовы оперативно реагировать на вызовы внешней среды. Подчеркну, что у Россельхозбанка есть все технологические возможности для бесперебойной деятельности.

— Для бизнеса очень важны условия привлечения заемных средств. И рыбная отрасль тут не исключение. Как сейчас обстоят дела с кредитованием, учитывая, что ключевая ставка достигла рекордного показателя?

— С одной стороны, процедурных и продуктовых запретов и ограничений у нас нет. Другое дело, что не для каждого проекта и не для любого клиента нынешние ставки приемлемы. Понимаем, что для рынка они довольно высоки. Экономика не может мгновенно перестроиться на ставки «20+», в то время как еще несколько недель назад они были в районе 10%, а по некоторым проектам и того меньше. Не каждый бизнес имеет соответствующую норму рентабельности. Если сейчас начать «переворачивать» портфель под новые ставки, то это может привести к серьезным инфляционным последствиям.

— Условия уже заключенных договоров не пересматриваются?

— Если ставка фиксированная, то, естественно, никакого повышения не будет. Для клиентов условия обслуживания и сопровождения не меняются. Там, где «ключ плюс», ставки автоматически пересчитываются.

Что касается целей кредитования, то сейчас зона особого внимания для банковского бизнеса во взаимоотношениях с корпоративными клиентами — инвестиционное кредитование. Это не специфика нашего банка — это характерно для банковского сектора в целом.

По поводу инвестиционного кредитования возникает два подвопроса. Первый — проекты, которые уже запущены, находятся в той или иной степени готовности, и речь идет об их дофинансировании. Второй — это новые проекты. Стоит ли их начинать, решает сам клиент. Сейчас очень много неизвестных: что будет со стоимостью материалов, оборудования, рабочей силой, как изменится логистика. Однако, я думаю, начнется переориентация рынков и предприятия со временем увидят новые ниши для освоения.

Что касается кредитования для пополнения оборотных средств, то здесь все просчитать проще. Это короткий цикл, с ним все понятнее: есть ли у предприятия поставщики, рынок сбыта, постоянные покупатели, определена ли выгодная цена на продукцию.

Самое важное, что ни банки, ни бизнес не брошены в свободное плавание. Государство готово помогать и банковскому сектору, и бизнес-сообществу. Разработаны и разрабатываются программы поддержки, мы видим достаточно серьезную работу над отраслевыми преференциями. Делаются послабления в сфере регуляторики: это возможность автоматического продления разрешений, упрощение их получения, отказ от плановых проверок предпринимателей и другие меры. Часть из них предусматривается и для рыбохозяйственного комплекса. Это важно. Все прекрасно понимают, что нужно поддерживать экономику, — формы и методы такой помощи разрабатываются и на уровне федерального правительства, и на уровне края.

— Недавно объявлено о программе предоставления кредитных каникул, которая распространяется в том числе и на рыбную отрасль.

— Постановление правительства от 10 марта 2022 года № 337 включает перечень отраслей, которые государство определило как сферы, требующие адресной поддержки. Согласно федеральному закону от 3 апреля 2020 года № 106 малый и средний бизнес, работающий в этих отраслях, может обратиться за кредитными каникулами. То есть получить отсрочку платежей.

В список отраслей, которым будет оказана господдержка, вошел и код ОКВЭД 2 03 «Рыболовство и рыбоводство». Для сельского хозяйства предусмотрено льготное кредитование — этот механизм заложен в постановлении правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. Перечень целевого использования льготных кредитов утвержден приказом Минсельхоза от 23 июня 2020 года № 340. Принятые меры позволяют российским сельхозпроизводителям получать кредиты в банке на очень выгодных условиях — по ставке до 5% годовых. К сожалению, для рыболовства пока такой инструмент не предусмотрен.

Есть точечные программы поддержки, которыми могут воспользоваться и рыбопромышленные предприятия. Например, постановление правительства от 26 апреля 2019 года № 512 по поддержке экспортно ориентированных отраслей экономики. Но там по большей части «короткие» деньги.

— Недавно мы спрашивали отраслевое сообщество о возможных мерах поддержки отрасли. И Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота как раз называла распространение на рыболовство механизмов льготного кредитования, предусмотренных для аграриев.

— В дополнение к тому, о чем я говорил выше, хотелось бы обратить внимание на программу поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволяет давать кредиты от 13,5% годовых. Этот инструмент обеспечивает возможность привлечь хорошее финансирование, в том числе на год для пополнения оборотных средств и на срок до трех лет на инвестиционный проект.

— В Россельхозбанк также можно обратиться за таким кредитом?

— Да, конечно. Думаю, это тоже хорошая возможность для бизнеса. Отмечу, что мы знаем и умеем, как работать с программами государственной поддержки, и готовы помочь с этим нашим клиентам.

— Среди предложений, с которыми выступали в отраслевом сообществе, было и такое: для рыбного хозяйства оставить ключевую ставку на прежнем, досанкционном уровне.

— На самом деле бизнес-сообщество уже несколько раз поднимало вопрос об этом. Предлагалось использовать различные ключевые ставки для разных отраслей. Непростая тема. Мне кажется, даже с организационной точки зрения проще использовать механизмы господдержки тех или иных отраслей, рассматривать возможности, связанные с субсидированием.

— В прошлом году вы говорили, что рыбная промышленность — один из приоритетов для Россельхозбанка в Приморском крае. О готовности участвовать в инвестиционных проектах в отрасли заявлял и центральный аппарат РСХБ. Этот курс остается неизменным?

— Внимание к рыбной отрасли — это стратегическая задача. Понятно, что тактические корректировки могут быть, но в долгосрочной перспективе курс останется прежним.

Такой выбор важнейшей сферы для работы банка продиктован самой спецификой региона: около 70% общероссийского вылова приходится на Дальневосточный бассейн, только в прошлом году здесь было добыто свыше 3,5 млн тонн, и весомую долю в этом объеме занимает показатель предприятий Приморья. Рыбохозяйственный комплекс региона — это не только промысел, но и переработка, и марикультура.

Мы развиваем отраслевую экспертизу, наращиваем компетенции в отрасли. Как я уже отмечал, у нашей организации нет никаких сложностей ни в проведении платежей, ни в сопровождении валютных контрактов. У Россельхозбанка есть все возможности для участия в развитии рыбной отрасли Дальнего Востока и страны в целом.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Март 2022 г.