Интервью

29 марта 2022 года
Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Алексей СТЕПУРО, Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Банковский сектор — важнейший участник инвестиционных процессов в отрасли. В условиях санкций государство изменило валютное регулирование, сильно выросла ключевая ставка. Какие инструменты для привлечения средств предусмотрены в этих условиях, как обеспечивается обслуживание клиентов, в интервью Fishnews рассказал руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

— Алексей Борисович, как идет работа в текущих условиях? Какие механизмы банк готов предложить для защиты интересов своих клиентов, в том числе в рыбной отрасли? Как осуществляется обслуживание внешнеэкономической деятельности?

— Санкционные ограничения, введенные США и Евросоюзом, не сказываются на операционной деятельности Россельхозбанка. Правда, мы попали под секторальные санкции, касающиеся привлечения ресурсов на международных финансовых рынках. Но с 2014 года банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке, так что на нас принятое решение также не отразится.

Что касается внешнеэкономической деятельности, то все обязательства перед нашими клиентами мы выполняем в полном объеме. Все идет штатно. Банк работает со всеми основными валютами — долларами, евро, иенами, юанями. Они наиболее востребованы сейчас. В том числе в рыбной отрасли. Мы продолжаем сопровождение валютных контрактов. Банк готов принимать и новых клиентов.

Россельхозбанк нацелен на выполнение своей важнейшей задачи — поддержки отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому мы всегда рады работать с клиентами из агропромышленного комплекса и сопутствующих сфер, в целом из реального сектора экономики.

Немного остановлюсь и на работе с физическими лицами. Здесь мы также быстро реагируем на изменения. Россельхозбанк существенно повысил ставки по вкладам. Все карты РСХБ, любых платежных систем, теперь работают без ограничения срока действия: он продляется автоматически, и картой можно продолжать пользоваться по всей территории страны. Это также сделано для удобства наших клиентов.

Отмечу, что у нас можно оформить карту UnionPay. Думаю, что это интересное предложение в том числе и для рыбаков, заходящих в иностранные порты. Банк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. На данный момент у нас выпущено свыше 50 тыс. карт UnionPay и «Мир»-UnionPay (работает сразу в двух платежных системах).

Конечно, мы понимаем, что живем сейчас во времена стремительных перемен, структурной перестройки экономики. Готовы оперативно реагировать на вызовы внешней среды. Подчеркну, что у Россельхозбанка есть все технологические возможности для бесперебойной деятельности.

— Для бизнеса очень важны условия привлечения заемных средств. И рыбная отрасль тут не исключение. Как сейчас обстоят дела с кредитованием, учитывая, что ключевая ставка достигла рекордного показателя?

— С одной стороны, процедурных и продуктовых запретов и ограничений у нас нет. Другое дело, что не для каждого проекта и не для любого клиента нынешние ставки приемлемы. Понимаем, что для рынка они довольно высоки. Экономика не может мгновенно перестроиться на ставки «20+», в то время как еще несколько недель назад они были в районе 10%, а по некоторым проектам и того меньше. Не каждый бизнес имеет соответствующую норму рентабельности. Если сейчас начать «переворачивать» портфель под новые ставки, то это может привести к серьезным инфляционным последствиям.

— Условия уже заключенных договоров не пересматриваются?

— Если ставка фиксированная, то, естественно, никакого повышения не будет. Для клиентов условия обслуживания и сопровождения не меняются. Там, где «ключ плюс», ставки автоматически пересчитываются.

Что касается целей кредитования, то сейчас зона особого внимания для банковского бизнеса во взаимоотношениях с корпоративными клиентами — инвестиционное кредитование. Это не специфика нашего банка — это характерно для банковского сектора в целом.

По поводу инвестиционного кредитования возникает два подвопроса. Первый — проекты, которые уже запущены, находятся в той или иной степени готовности, и речь идет об их дофинансировании. Второй — это новые проекты. Стоит ли их начинать, решает сам клиент. Сейчас очень много неизвестных: что будет со стоимостью материалов, оборудования, рабочей силой, как изменится логистика. Однако, я думаю, начнется переориентация рынков и предприятия со временем увидят новые ниши для освоения.

Что касается кредитования для пополнения оборотных средств, то здесь все просчитать проще. Это короткий цикл, с ним все понятнее: есть ли у предприятия поставщики, рынок сбыта, постоянные покупатели, определена ли выгодная цена на продукцию.

Самое важное, что ни банки, ни бизнес не брошены в свободное плавание. Государство готово помогать и банковскому сектору, и бизнес-сообществу. Разработаны и разрабатываются программы поддержки, мы видим достаточно серьезную работу над отраслевыми преференциями. Делаются послабления в сфере регуляторики: это возможность автоматического продления разрешений, упрощение их получения, отказ от плановых проверок предпринимателей и другие меры. Часть из них предусматривается и для рыбохозяйственного комплекса. Это важно. Все прекрасно понимают, что нужно поддерживать экономику, — формы и методы такой помощи разрабатываются и на уровне федерального правительства, и на уровне края.

— Недавно объявлено о программе предоставления кредитных каникул, которая распространяется в том числе и на рыбную отрасль.

— Постановление правительства от 10 марта 2022 года № 337 включает перечень отраслей, которые государство определило как сферы, требующие адресной поддержки. Согласно федеральному закону от 3 апреля 2020 года № 106 малый и средний бизнес, работающий в этих отраслях, может обратиться за кредитными каникулами. То есть получить отсрочку платежей.

В список отраслей, которым будет оказана господдержка, вошел и код ОКВЭД 2 03 «Рыболовство и рыбоводство». Для сельского хозяйства предусмотрено льготное кредитование — этот механизм заложен в постановлении правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. Перечень целевого использования льготных кредитов утвержден приказом Минсельхоза от 23 июня 2020 года № 340. Принятые меры позволяют российским сельхозпроизводителям получать кредиты в банке на очень выгодных условиях — по ставке до 5% годовых. К сожалению, для рыболовства пока такой инструмент не предусмотрен.

Есть точечные программы поддержки, которыми могут воспользоваться и рыбопромышленные предприятия. Например, постановление правительства от 26 апреля 2019 года № 512 по поддержке экспортно ориентированных отраслей экономики. Но там по большей части «короткие» деньги.

— Недавно мы спрашивали отраслевое сообщество о возможных мерах поддержки отрасли. И Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота как раз называла распространение на рыболовство механизмов льготного кредитования, предусмотренных для аграриев.

— В дополнение к тому, о чем я говорил выше, хотелось бы обратить внимание на программу поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволяет давать кредиты от 13,5% годовых. Этот инструмент обеспечивает возможность привлечь хорошее финансирование, в том числе на год для пополнения оборотных средств и на срок до трех лет на инвестиционный проект.

— В Россельхозбанк также можно обратиться за таким кредитом?

— Да, конечно. Думаю, это тоже хорошая возможность для бизнеса. Отмечу, что мы знаем и умеем, как работать с программами государственной поддержки, и готовы помочь с этим нашим клиентам.

— Среди предложений, с которыми выступали в отраслевом сообществе, было и такое: для рыбного хозяйства оставить ключевую ставку на прежнем, досанкционном уровне.

— На самом деле бизнес-сообщество уже несколько раз поднимало вопрос об этом. Предлагалось использовать различные ключевые ставки для разных отраслей. Непростая тема. Мне кажется, даже с организационной точки зрения проще использовать механизмы господдержки тех или иных отраслей, рассматривать возможности, связанные с субсидированием.

— В прошлом году вы говорили, что рыбная промышленность — один из приоритетов для Россельхозбанка в Приморском крае. О готовности участвовать в инвестиционных проектах в отрасли заявлял и центральный аппарат РСХБ. Этот курс остается неизменным?

— Внимание к рыбной отрасли — это стратегическая задача. Понятно, что тактические корректировки могут быть, но в долгосрочной перспективе курс останется прежним.

Такой выбор важнейшей сферы для работы банка продиктован самой спецификой региона: около 70% общероссийского вылова приходится на Дальневосточный бассейн, только в прошлом году здесь было добыто свыше 3,5 млн тонн, и весомую долю в этом объеме занимает показатель предприятий Приморья. Рыбохозяйственный комплекс региона — это не только промысел, но и переработка, и марикультура.

Мы развиваем отраслевую экспертизу, наращиваем компетенции в отрасли. Как я уже отмечал, у нашей организации нет никаких сложностей ни в проведении платежей, ни в сопровождении валютных контрактов. У Россельхозбанка есть все возможности для участия в развитии рыбной отрасли Дальнего Востока и страны в целом.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Март 2022 г.

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Все материалы

Крупным планом

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.