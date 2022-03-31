Марикультуре хотят добавить объектов

Ученые рекомендовали включить в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) ряд новых объектов. Это пурпурная и бугорчатая асцидии, черный морской еж, панопа японская и еще несколько видов зарывающихся моллюсков.

Предлагаемые изменения в классификатор рассмотрели на ученом совете Тихоокеанского филиала ВНИРО. Предложения подготовили в рамках поручений, которые дал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Действующий классификатор включает более 150 объектов аквакультуры, среди которых лососевые, осетровые, сиговые и другие рыбы, моллюски, голотурии и водоросли, список периодически дополняется. Специалисты отмечают, что для проведения научно-исследовательских работ присутствие объектов в классификаторе необязательно, но включение в него открывает перспективы их дальнейшего внедрения в аквакультурную деятельность.

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