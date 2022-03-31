Атлантические квоты вновь предлагают бизнесу

Росрыболовство в шестой раз выставило на аукцион доли квот кальмара-иллекса и белого налима в районах регулирования НАФО. Заявки можно подавать до 28 апреля, торги намечены на 29 апреля.

Лоты остались прежними, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется разыграть 28 долей квот вылова кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО по 3,448% и одну — в 3,456%. Также предлагаются лимиты белого налима в подрайонах 3NO НАФО: шесть долей по 14,3% и одна доля в 14,2%.

По сравнению с предыдущими торгами (на них не поступило заявок), начальные цены снизились на 10%. Для доли кальмара в 3,448% начальная цена теперь составляет 4,316 млн рублей, для доли белого налима в 14,3% — 517,5 тыс. рублей.

С победителями заключат договоры на 15 лет.

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