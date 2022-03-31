Рыбный форум и выставка в Питере должны пройти по графику

Отраслевое сообщество проявляет заинтересованность в проведении Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Юбилейные, пятые Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia планируется провести 21-23 сентября в Санкт-Петербурге. Выставочная экспозиция займет два павильона в КВЦ «Экспофорум».

«Все мероприятия будут проходить по плану», — подчеркнул руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью Fishnews.

Проведенный опрос показал, что рыбацкое сообщество хочет, чтобы выставка состоялась, отметил глава ФАР. «Потому мы ничего не отменяем, но деловая программа форума, безусловно, может быть немного скорректирована. Скорее всего, в сторону проблематики российского рыбохозяйственного комплекса», — сообщил руководитель Росрыболовства.

Свои возможности на выставке в Санкт-Петербурге традиционно представляют компании в сфере добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, судостроения и судоремонта, производители специализированного оборудования, компании, занимающиеся доставкой, хранением, продажей рыбной продукции и другими услугами в рыбохозяйственном комплексе.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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