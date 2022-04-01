Рыбный союз опроверг информацию о предложениях по запрету экспорта

Рыбный союз не предлагает ограничивать экспорт, подчеркнули в объединении. К административным методам регулирования таких вопросов вообще нужно подходить очень осторожно, уверен председатель союза Александр Панин.

Объединение перерабатывающих предприятий — Рыбный союз — прокомментировало появившуюся в СМИ информацию об инициативах ограничить экспорт. В организации подчеркнули, что не призывали к таким мерам.

Речь идет о мониторинге баланса между выловом, импортом, экспортом и точечном регулировании в случае необходимости, рассказал о позиции Рыбного союза его председатель Александр Панин.

Он отметил, что российские рыбодобытчики и так сейчас находятся под давлением из-за санкций. В союзе и ранее подчеркивали, что нужно очень осторожно подходить к разговорам о том, чтобы какими-то административными методами перенаправить потоки рыбы на внутренний рынок. «Необходимы рыночные механизмы, в рамках которых мы должны вместе с рыбаками искать варианты обеспечения поставок», — отмечал Александр Панин на конференции Fishnews Online.

Сейчас главная задача — сохранить объем потребления продукции из водных биоресурсов, не допустить неконтролируемого роста цен или оскудения рыбной полки, подчеркнул руководитель союза.

«В первую очередь мы совместно с Росрыболовством и ассоциациями рыбодобытчиков предлагаем мониторить ситуацию в отношении наиболее доступных и востребованных видов водных биоресурсов — сельди, скумбрии, минтая, горбуши, трески, сурими», — рассказал Александр Панин.

В объединении также отметили, что считают важным обнулить или существенно снизить ввозные пошлины на все виды водных биоресурсов, которые не охвачены российским рыболовством, а также на оборудование и комплектующие для отрасли, которые не производятся в России.

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