Новости
Позиция Рыбного союза о положении дел в рыбопереработке была озвучена на конференции Fishnews Online

Переработчики рассчитывают удержать спрос на рыбу

Рыбный союз совместно с коллегами по бизнес-сообществу прорабатывает возможности обеспечения переработки российским сырьем. При этом очень важно сохранение видового разнообразия, отметил председатель объединения Александр Панин.

В текущих условиях предприятия, специализирующиеся на производстве рыбопродукции для конечного потребителя, серьезно столкнулись с вопросом ликвидности. Об этом председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал на конференции Fishnews Online.

Подорожало сырье, причем не только импортное, но и российское. Сломались отстроенные логистические цепочки. Естественно, отражается на бизнесе и рост ключевой ставки. Как показал анализ, проведенный среди крупнейших предприятий Рыбного союза, средняя ставка по кредитам составляет 25%. «Это неподъемная нагрузка на бизнес», — отметил Александр Панин.

Отсрочка платежей от федеральных торговых сетей сохранилась, при этом поставщики сырья, комплектующих перешли на полную предоплату. «Соответственно, создается кассовый разрыв, который серьезно давит на отрасль», — обратил внимание руководитель Рыбного союза.

Еще одной проблемой в связи со всем этим становится удорожание рыбопродукции в рознице. В перспективе рост цен может негативно сказаться на объемах потребления рыбы россиянами, а этот показатель и так не радовал.

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН и главный редактор Fishnews Маргарита КРЮЧКОВА

Часть компаний в текущих условиях ищет новые возможности по работе с российским сырьем. «Мы в активном диалоге по этой теме с Федеральным агентством по рыболовству», — отметил Александр Панин. Прорабатываются вопросы взаимодействия с российскими рыбодобывающими предприятиями.

На долю продукции из импортного сырья, по оценкам Рыбного союза, приходится 41%. Из российского, соответственно, — остальные 59%. Такое соотношение, считает руководитель объединения, продиктовано интересом рынка к ассортиментному разнообразию и только российскими промыслами эту потребность не закрыть. «Часть покупателей предпочитает потреблять самую разную рыбу. И это здорово и правильно», — прокомментировал Александр Панин.

Рыбный союз анализирует ситуацию на рынке и его потребности. Так, в прошлом году на российском рынке потребление минтая в пересчете на сырец составило около 218 тыс. тонн. С учетом того, что может понадобиться заместить часть импортной рыбы, потребность в минтае может достигнуть порядка 300-400 тыс. тонн, прогнозируют в объединении. По сельди потребление оценивается примерно в 340 тыс. тонн, по скумбрии — более 230 тыс. тонн.

При этом нужно очень осторожно подходить к разговорам о том, чтобы какими-то административными методами перенаправить потоки рыбы на внутренний рынок, уверен руководитель союза. Это очень тонкая тема. «Необходимы рыночные механизмы, в рамках которых мы должны вместе с рыбаками искать варианты обеспечения поставок», — подчеркнул Александр Панин.

Для поддержки рыбоперерабатывающей отрасли объединение добивается ее включения в госпрограммы. Пока предприятия, обеспечивающие рынок рыбопродукцией для конечного потребителя, не могут, к сожалению, пользоваться льготным кредитованием, как, например, сельхозпроизводители. Обсуждается и возможность расширения программы субсидирования железнодорожных перевозок, сообщил руководитель Рыбного союза.

Снижение регуляторной нагрузки — еще одно направление, которое могло бы помочь предприятиям. «Конечно, мы и до этого, и сейчас активно продвигаем вопросы снижения административных барьеров и находим отклик — надо отдать должное», — отметил собеседник Fishnews.

С Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором, Роспотребнадзором обсуждается возможность перемещения через третьи страны рыбопродукции, которая раньше шла через Европу.

Рассматривается возможность использования риск-ориентированного подхода при оформлении импортных товаров на границе. «По всем документам, эта программа и так должна была заработать с 1 августа, сейчас обсуждается вопрос ее запуска в еще более ранние сроки», — сообщил Александр Панин.

С ФТС обсуждается вопрос переноса таможенного контроля с границы, что позволит быстрее отправлять продукцию на склады импортеров.

В Рыбном союзе подчеркнули, что продолжат изучать рынок, чтобы оперативно реагировать на появляющиеся вызовы и открывающиеся возможности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: минтайроспотребнадзорроссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Все материалы

Крупным планом

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.