Переработчики рассчитывают удержать спрос на рыбу

Рыбный союз совместно с коллегами по бизнес-сообществу прорабатывает возможности обеспечения переработки российским сырьем. При этом очень важно сохранение видового разнообразия, отметил председатель объединения Александр Панин.

В текущих условиях предприятия, специализирующиеся на производстве рыбопродукции для конечного потребителя, серьезно столкнулись с вопросом ликвидности. Об этом председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал на конференции Fishnews Online.

Подорожало сырье, причем не только импортное, но и российское. Сломались отстроенные логистические цепочки. Естественно, отражается на бизнесе и рост ключевой ставки. Как показал анализ, проведенный среди крупнейших предприятий Рыбного союза, средняя ставка по кредитам составляет 25%. «Это неподъемная нагрузка на бизнес», — отметил Александр Панин.

Отсрочка платежей от федеральных торговых сетей сохранилась, при этом поставщики сырья, комплектующих перешли на полную предоплату. «Соответственно, создается кассовый разрыв, который серьезно давит на отрасль», — обратил внимание руководитель Рыбного союза.

Еще одной проблемой в связи со всем этим становится удорожание рыбопродукции в рознице. В перспективе рост цен может негативно сказаться на объемах потребления рыбы россиянами, а этот показатель и так не радовал.

Часть компаний в текущих условиях ищет новые возможности по работе с российским сырьем. «Мы в активном диалоге по этой теме с Федеральным агентством по рыболовству», — отметил Александр Панин. Прорабатываются вопросы взаимодействия с российскими рыбодобывающими предприятиями.

На долю продукции из импортного сырья, по оценкам Рыбного союза, приходится 41%. Из российского, соответственно, — остальные 59%. Такое соотношение, считает руководитель объединения, продиктовано интересом рынка к ассортиментному разнообразию и только российскими промыслами эту потребность не закрыть. «Часть покупателей предпочитает потреблять самую разную рыбу. И это здорово и правильно», — прокомментировал Александр Панин.

Рыбный союз анализирует ситуацию на рынке и его потребности. Так, в прошлом году на российском рынке потребление минтая в пересчете на сырец составило около 218 тыс. тонн. С учетом того, что может понадобиться заместить часть импортной рыбы, потребность в минтае может достигнуть порядка 300-400 тыс. тонн, прогнозируют в объединении. По сельди потребление оценивается примерно в 340 тыс. тонн, по скумбрии — более 230 тыс. тонн.

При этом нужно очень осторожно подходить к разговорам о том, чтобы какими-то административными методами перенаправить потоки рыбы на внутренний рынок, уверен руководитель союза. Это очень тонкая тема. «Необходимы рыночные механизмы, в рамках которых мы должны вместе с рыбаками искать варианты обеспечения поставок», — подчеркнул Александр Панин.

Для поддержки рыбоперерабатывающей отрасли объединение добивается ее включения в госпрограммы. Пока предприятия, обеспечивающие рынок рыбопродукцией для конечного потребителя, не могут, к сожалению, пользоваться льготным кредитованием, как, например, сельхозпроизводители. Обсуждается и возможность расширения программы субсидирования железнодорожных перевозок, сообщил руководитель Рыбного союза.

Снижение регуляторной нагрузки — еще одно направление, которое могло бы помочь предприятиям. «Конечно, мы и до этого, и сейчас активно продвигаем вопросы снижения административных барьеров и находим отклик — надо отдать должное», — отметил собеседник Fishnews.

С Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором, Роспотребнадзором обсуждается возможность перемещения через третьи страны рыбопродукции, которая раньше шла через Европу.

Рассматривается возможность использования риск-ориентированного подхода при оформлении импортных товаров на границе. «По всем документам, эта программа и так должна была заработать с 1 августа, сейчас обсуждается вопрос ее запуска в еще более ранние сроки», — сообщил Александр Панин.

С ФТС обсуждается вопрос переноса таможенного контроля с границы, что позволит быстрее отправлять продукцию на склады импортеров.

В Рыбном союзе подчеркнули, что продолжат изучать рынок, чтобы оперативно реагировать на появляющиеся вызовы и открывающиеся возможности.

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