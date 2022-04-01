«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

На Камчатке открылся музей истории рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот». Это первая в регионе ультрасовременная интерактивная площадка с оригинальными артефактами, интерактивными картами и виртуальным путешествием по новейшему супертраулеру «Георгий Мещеряков».

Открытие музея приурочено к важной дате: именно 1 апреля «Океанрыбфлот» отмечает день предприятия. В этот день 1968 г. компания вышла из структуры Камчатрыбпрома и стала самостоятельной организацией.

Музей, площадь которого составляет почти 300 кв. м, включает три зала. Первый посвящен Камчатке, ее красоте и богатству, а также становлению и развитию рыбной отрасли полуострова — от самых первых, неуверенных, шагов до расцвета крупного «кита» — «Океанрыбфлота».

Как сообщает корреспондент Fishnews, во втором зале гостей ждет интерактивная карта маршрутов лова: где и когда работали суда «Океанрыбфлота» и какие виды рыб добывали. Также представлен весь производственный процесс — от комплектации судна перед рейсом до реализации произведенной в море продукции.

Здесь же экспозиция с предметами, которые много лет верно служили на судах компании, — рындой, биноклем, сетной частью трала и т.д. Но гордостью музея является виртуальная экскурсия по супертраулеру «Георгий Мещеряков». Надо отметить, создатели музея старались, чтобы здесь было интересно гостям всех возрастов: от самых маленьких посетителей, которые смогут принять участие в викторине и получить сувениры, до взрослых, которым интересна история.

В третьем зале музея находится голографическая панель: на ней представлена сравнительная характеристика судов типа «Пулковский меридиан» (основного флота компании) и новейшего супертраулера «Георгий Мещеряков».

Как отметил генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов, музей создан для того, чтобы люди знали, каков труд рыбака, как проходят экспедиции, и уважали тружеников моря.

«Я хочу поздравить наш город с приобретением нового музея, — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. — Музей интерактивный, а значит, будет все время обновляться, здесь все продумано до мелочей, и я уверен, что это место станет знаковым, точкой притяжения и для туристов, и для наших жителей. А для детей будет точкой погружения в профессии, связанные с рыболовством и морским делом, что очень важно для нас».

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