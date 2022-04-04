Дмитрий Рыжов: Совместная работа эффективнее конфронтации

Российский профсоюз работников рыбного хозяйства ведет конструктивный диалог с отраслевыми объединениями и органами власти, несмотря на разногласия по ряду вопросов, отмечает председатель ЦК профсоюза Дмитрий Рыжов.

Сейчас в Российском профсоюзе работников рыбного хозяйства состоит порядка 35 тыс. человек. «В основном наши ячейки представлены в 14 регионах. Самые большие — это, понятно, Дальний Восток (Приморье, Сахалин, Камчатка) и Северо-Запад», — рассказал председатель ЦК профсоюза Дмитрий Рыжов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». Он отметил, что увеличение числа членов профсоюза — неизменное направление внутренней работы.

«Ну а внешние задачи — это, в первую очередь, развитие рыбной отрасли. Понятно, что с работодателями и с органами власти в рамках соцпартнерства по многим вопросам у нас могут быть разные позиции. Но мой многолетний профсоюзный опыт показывает, что совместная работа гораздо эффективнее конфронтации и дает больше результатов, поэтому нужно как-то находить точки соприкосновения мнений даже по самым острым вопросам, потому что все мы занимаемся одним общим делом», — подчеркнул Дмитрий Рыжов.

В пример он привел схожий взгляд на законопроект о втором этапе инвестиционных квот, который рассмотрели на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК). «В целом наша позиция на 80-90% совпала с оценками объединения работодателей и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Они, понятно, говорили со своей «колокольни» — об экономической целесообразности. Мы же рассматривали эти предложения с точки зрения сохранения рабочих мест, защиты социальной инфраструктуры. Но выводы у нас оказались практически одинаковыми», — обратил внимание собеседник Fishnews.

По его словам, рабочая группа подготовила отрицательное заключение на поправки, ожидается, что его представят на ближайшем заседании РТК. «Очевидно, когда разрабатывался законопроект, ситуация — экономическая, политическая, социальная — была совсем другой. Соответственно, все прежние обоснования и расчеты теперь неактуальны. Поэтому мы считаем: необходимо отложить и второй этап инвестквот, и аукционы до того момента, когда все «устаканится», — заявил Дмитрий Рыжов.

Он отметил, что с объединениями работодателей идет конструктивный диалог на самых разных площадках — на совещаниях, в комиссиях и рабочих группах.

«Результат мы все хотим один и тот же — это процветающая, богатая рыбная отрасль, создающая новые рабочие места и завоевывающая новые рынки. Думаю, что и у Росрыболовства, и у объединения работодателей в принципе другой позиции быть не может», — акцентировал Дмитрий Рыжов.

Если говорить о более конкретных задачах, то могут возникать разногласия, заметил собеседник Fishnews. Так, профсоюз считает, что государство должно установить лимиты на рыбный экспорт. «Но в любом случае эти вопросы нужно обсуждать и искать устраивающие всех решения», — резюмировал Дмитрий Рыжов.

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