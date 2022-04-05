В водах Приморья проследят за минтаевым нерестом

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО отправились в новый рейс. Ученые исследуют запасы минтая в подзоне Приморье, оценят фоновые условия для его воспроизводства, уточнят сроки нереста и подсчитают количество выметанной икры.

В экспедицию вышло научно-исследовательское судно «Зодиак». Как сообщил главный специалист лаборатории минтая и сельди ТИНРО Анатолий Смирнов, ихтиопланктонные съемки будут проходить в несколько этапов для максимально полного учета масштабов нереста. Работы охватят прибрежные акватории в заливе Петра Великого до мыса Поворотный, где традиционно в конце марта — апреле массово нерестится минтай, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

В этот период рыба образует плотные скопления и активно облавливается: снюрреводами на малых глубинах, тралами среднетоннажных судов — на больших. Интенсивный промысел обычно длится до июня, летом минтай держится более рассеяно, а рыбаки переключаются на другие объекты.

«Приморский минтай — это самостоятельная популяция, которая распространена вдоль побережья региона и круглогодично обитает в пределах российских вод. В последние годы ее численность начала естественным образом увеличиваться, что позволило рекомендовать некоторое увеличение объемов общего допустимого улова. Проведение съемок позволяет ученым оценить численность производителей и собрать первичный материал для расчета пополнения», — обратили внимание в пресс-службе.

В середине апреля съемки планируется продолжить уже на НИС «Дмитрий Песков». Собранная информация ляжет в основу прогнозирования ОДУ минтая в последующие годы.

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