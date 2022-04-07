Авачинскую бухту избавляют от мертвых кораблей

На Камчатке подняли со дна и отправили на утилизацию шхуну «Ронд». Работы выполняются в рамках проекта «Генеральная уборка Авачинской бухты». По данным краевых властей, извлечено уже 23 судна.

«Шхуна «Ронд» затонула около четырех лет назад возле бывшего судоремонтного завода «Фреза». Судно весит более 300 тонн, его длина — чуть больше 30 метров. Шхуну ставили на киль с помощью системы рычагов и блоков, корпус судна подрядная организация укрепила специальными «пластырями». Затем корабль отбуксировали на утилизацию. Корпус судна будет распилен, а металл вторично использован», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Четыре года мы занимались подъемом данного судна. Работало несколько подрядных организаций. Наконец компания «НикАрт» поставила судно на киль. Затонувшее судно не позволяло обустраивать стоянку для яхт и тем самым мешало развитию туристической инфраструктуры. Сейчас на этом месте мы планируем разместить понтон, где смогут размещаться до 12 яхт, которые будут вывозить наших туристов на морские прогулки», — рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Камчатского края Олег Сыричко.

По его словам, «Ронд» стал третьим судном, поднятым со дна Петропавловской гавани корпорацией. «Ранее нам удалось поднять и утилизировать рыболовные сейнеры «Снегирёво» и «Моннерон», — сообщил Олег Сыричко.

«В целом у нас предполагается поднять 84 судна. В процессе удаления сейчас находится порядка 13 судов. С начала реализации проекта было поднято 23 судна, все суда были извлечены в рамках разных контрактов. Из них три судна находились в акватории порта», — привел цифры заместитель председателя краевого правительства Сергей Миронов.

Третье из этих судов — «Ронд». Реализация проекта будет продолжаться, как только будет утвержден порядок возмещения затрат на подъем и утилизацию флота, отметил зампред.

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