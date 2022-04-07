Судоремонту готовят поддержку

Для развития ремонта флота, в том числе рыбопромыслового, рассматриваются такие механизмы, как обнуление НДС и беспошлинный ввоз оборудования.

Обеспечение ремонта промыслового флота обсуждалось на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Как стало известно Fishnews, для развития отрасли рассматривается ряд мер.

Минпромторг продолжает прорабатывать с Министерством финансов вопрос об обнулении налога на добавленную стоимость для ремонта гражданских судов, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

В Центре технологии судостроения и судоремонта подсчитали, что применение нулевой ставки позволит существенно снизить себестоимость — это должно привлечь судовладельцев.

Согласно стратегии развития судостроительной промышленности, до 2035 г. объем судоремонта в стране должен увеличиться вдвое, но теперь, вероятно, рост будет больше, полагают в Минпромторге. В ведомстве считают, что развитие отрасли позволит восполнить доходы бюджета, выпадающие при предоставлении льготы по НДС.

Сейчас Минфин предполагает такую схему: преференция предоставляется при заключении соглашений с отдельными предприятиями при условии роста объемов судоремонта в определенные сроки, отметили в министерстве промышленности. По данным ведомства, уже есть организации, заинтересованные в такой работе.

Для развития отрасли также рассматривается инструмент обнуления пошлин на ввоз судового комплектующего оборудования — сейчас прорабатывается вопрос с кодами ТН ВЭД.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предложила обратить внимание на возможности нового закона: он предусматривает тарифную льготу для оборудования, комплектующих и запчастей для реализации инвестпроектов в приоритетных видах деятельности.

Также на совещании с участием рыбопромышленников обсуждались вопросы развития докового хозяйства.

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