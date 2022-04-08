Рыбакам предлагают подключиться к российскому интернету

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал тариф «Морской» — для широкополосного доступа в интернет на промысловых судах РФ через отечественную спутниковую систему.

Условия тарифа учитывают потребности флота для ведения хозяйственной деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Центр напомнил про риски отключения российских судов от зарубежного спутникового интернета в связи с введением санкций против РФ.

В конце прошлого года ЦСМС совместно с оператором спутниковой группировки «Ямал» в ходе тестирования подтвердили возможность обеспечения широкополосного доступа в интернет для судов в Северном, Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах.

«Подключение к отечественной спутниковой системе осуществляется напрямую, что исключает влияние санкций на оказание услуг связи. Оплата доступа в сеть интернет производится в рублях по фиксированному тарифу, стоимость которого не зависит от колебаний курса иностранных валют», — рассказали в пресс-службе.

Тариф предусматривает 60 Гб трафика в месяц и максимальную скорость во входящем/исходящем канале 10 Мбит / с и 1 Мбит / с соответственно.

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