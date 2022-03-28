ЦСМС указал на риски с иностранной спутниковой связью

Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассказал об отключении российских судов от зарубежного спутникового интернета. Также ЦСМС обратил внимание на риск того, что отечественный флот лишится услуг системы GPS.

«Одна из компаний с Дальнего Востока сообщила в ЦСМС о том, что на семи судах, на которых установлено американское оборудование, с 23 марта без предупреждения отключен доступ в интернет. То есть это уже даже не риск, это — свершившийся факт. Мы предложили компании оснастить эти суда российским оборудованием для обеспечения доступа в интернет через нашу спутниковую группировку «Ямал», — цитирует телеграм-канал ЦСМС врио начальника центра Александра Михайлова.

Другие риски связаны с отслеживанием позиционирования судов, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Часть судов российского рыбопромыслового флота имеет судовые земные станции (СЗС) только с GPS, без ГЛОНАСС.

«В случае отключения нас от GPS возникнут сложности с отслеживанием позиционирования судов. ЦСМС ведет работу с судовладельцами по замене оборудования на отечественное», — добавил Александр Михайлов.

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