Ученые собрали материал по антарктическому крилю

Завершается рейс научно-исследовательского судна РАН «Академик Мстислав Келдыш» в Атлантической части Антарктики. Выполнена основная часть работ, в том числе по крилю, специалисты обрабатывают собранные материалы.

В экспедиции принимают участие двое сотрудников Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Их задачей стало изучение важного промыслового объекта — антарктического криля. Также ученые исследуют наиболее часто встречаемый вид эвфаузиид Thysanoessa macrura и трофического конкурента криля — оболочников, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

«Сейчас еще рано говорить о полученных результатах, но бесспорно то, что научные исследования, выполненные в антарктических водах морей Скотия и Уэдделла, в проливе Брансфилд и Антарктическом проливе (Antarctic Sound), имеют большое значение для прогнозирования возможности организации промысла наиболее массовых гидробионтов Антарктики», — отметил заведующий сектором Мирового океана АзНИИРХ Александр Зайцев.

Исследовательскими тралами и специализированными сетями поймано в общей сложности 39 кг антарктического криля. Специалисты выполнили ряд камеральных исследований, включающих биологический анализ рачка и его массовые промеры. Всего за время работы в водах Антарктики сделано 2,3 тыс. индивидуальных экспертиз и проанализировано 3300 экземпляров криля.

Кроме того, произведена фиксация образцов сальп (Salpa spp.) и эвфаузиид вида Thysanoessa macrura — 10 тыс. и 5 тыс. экземпляров соответственно — для дальнейшего изучения в лабораторных условиях.

После более детальной обработки и анализа собранных материалов можно будет судить об особенностях биологии, размерно-возрастном составе и распределении скоплений антарктического криля в обследованных районах, подчеркнули в филиале. Результаты ресурсных исследований используют для подготовки научно обоснованных рекомендаций по управлению запасом криля и повышению эффективности промысла.

Напомним, возобновление российского промысла криля отнесено к приоритетным направлениям в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г.

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