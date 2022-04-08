Новые правила рыболовства для Дальнего Востока заработают с сентября

Обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесены в Минюст. Документ должен вступить в силу с 1 сентября.

Об этом на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Рассчитываем, что до 1 июня эти правила будут зарегистрированы. Но, к сожалению, вступят [в силу] с 1 сентября, то есть у нас некоторые положения, на которые мы очень рассчитывали, не будут действовать этим летом», — отметил замглавы ведомства.

По общим нормам, положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу или с 1 марта, или с 1 сентября. Отраслевое сообщество предложило вывести из общих рамок правила рыболовства, так как это необходимо для оперативного регулирования промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании рассматривались также новые поправки в правила, которые пойдут уже следующим приказом.

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