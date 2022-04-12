Карелия успешно завершила мойвенную путину
Промысловые компании Республики Карелия полностью выбрали свои квоты на добычу мойвы. В общей сложности регион освоил 6,7 тыс. тонн этой рыбы.
Мойву с февраля по март облавливали компании «Пелагика» и «Азимут», сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики.
Напомним, в 2019-2021 гг. промысел этой рыбы не велся из-за существенного сокращения запасов. В 2022 г. общероссийский лимит мойвы превысил 28 тыс. тонн.
В целом по итогам первого квартала предприятия Карелии добыли 18,4 тыс. тонн водных биоресурсов, в том числе 6,5 тыс. тонн трески и пикши. В минсельхозе республики отметили, что на пресноводных водоемах и в Белом море региональные компании выловили 370 тонн рыбы.
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