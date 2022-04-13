Креветка Баренцева моря ушла в ОДУ

Минсельхоз установил на 2022 г. общий допустимый улов северной креветки в Баренцевом море. Теперь этот видов водных биоресурсов будет осваиваться в рамках ОДУ.

Изменения в общий допустимый улов на нынешний год внесены приказом Министерства сельского хозяйства от 4 апреля 2022 г. № 196. Как сообщает корреспондент Fishnews, установлен ОДУ северной креветки в Баренцевом море: к освоению разрешено 26,5 тыс. тонн.

Ранее креветка осваивалась в режиме возможного вылова, в 2021 г. этот объект был добавлен в список видов водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

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