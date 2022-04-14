Ученые рассмотрели вопросы международного сотрудничества в новых условиях

Специалисты ВНИРО подготовили рекомендации для дальнейшего взаимодействия с международными организациями Северной Атлантики. Россия традиционно являлась активным участником такой работы.

Семинар «Работа ВНИРО в рамках международных рыбохозяйственных организаций Северной Атлантики в связи с изменяющимися условиями международного сотрудничества» прошел в Мурманске.

Главной темой дискуссии ученых, отраслевых экспертов и рыбопромышленников стали вопросы, связанные с деятельностью России в международных организациях — таких, как Международный совет по исследованию моря (ИКЕС), Комиссия по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), Организация по сохранению североатлантического лосося (НАСКО). Рассматривались перспективы работы отечественных ученых в рамках смешанных российско-норвежской, российско-исландской и российско-фарерской комиссиях по рыболовству.

Участие в работе семинара приняли заместитель директора ВНИРО по вопросам международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Илья Геращенко, директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По результатам обсуждений подготовлены рекомендации для дальнейшего взаимодействия с международными организациями, а также странами в рамках двустороннего сотрудничества в современных условиях, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, что Международный совет по исследованию моря ранее объявил о временной приостановке участия России в своей работе в связи с событиями на Украине.

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