На поддержку рыбного хозяйства ЕС хотят направить больше средств

Еврокомиссия предложила законодательные изменения для использования остатков средств Европейского фонда морских дел и рыболовства (EMFF). Поправка позволит принять дополнительные антикризисные меры для поддержки рыбной отрасли ЕС.

Напомним, бюджет EMFF был определен на 2014-2020 гг. Первый пакет антикризисных мер для поддержки отрасли в связи с конфликтом на Украине приняли 25 марта. Для этого выделят средства из нового Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда (EMFAF), созданного летом прошлого года.

Новая инициатива дополняет первый пакет, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется направить остатки EMFF на заявленные ранее цели — финансовые компенсации дополнительных расходов, упущенных доходов, хранения продукции. Также предусмотрены выплаты рыбакам из-за временного прекращения промысла там, где он сейчас небезопасен.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичус отметил, что военные действия на Украине сильно повлияли на сектор рыболовства и аквакультуры, а в EMFF еще остались финансовые ресурсы. Новое предложение Еврокомиссии дает государствам — членам ЕС право перераспределить эти средства на конкретные меры для смягчения последствий кризиса.

Меры второго пакета помощи введут в рамках существующих схем EMFF — для скорейшей реализации. С этой же целью упростят процедуру внесения изменений в оперативные программы стран Евросоюза в сфере введения новых мер, включая перераспределение финансовых ресурсов. Также вводится ретроактивное право на соответствующие расходы с 24 февраля 2022 г. Кроме того, можно будет перераспределять фиксированные суммы, первоначально зарезервированные для других мер EMFF, таких как контроль, правоприменение и сбор данных.

Чтобы выдвинутая ЕК поправка вступила в силу, она должна быть принята Европарламентом и Советом в рамках стандартной законодательной процедуры.

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