Пограничников включили в комиссию по расторжению договоров на квоты

Представители департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ теперь должны входить в состав комиссии по принудительному прекращению права на добычу водных биоресурсов.

Приказ о внесении изменений в принципы формирования комиссии, занимающейся вопросами принудительного прекращения права на вылов водных биоресурсов, подписал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что комиссия формируется не только из должностных лиц Росрыболовства, но и из представителей департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России.

Напомним, что право на вылов может принудительно прекращаться в связи с недоосвоением квот, нарушением правил рыболовства, недоставкой уловов в морские порты РФ, отключением ТСК, невыполнением требований к прибрежному рыболовству, к освоению собственным флотом. Предусмотрены в законодательстве и основания для досрочного расторжения договоров на доли квот под инвестиции.

Ранее Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал ведомству обеспечить участие представителей ОС в заседаниях комиссии по расторжению договоров.

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