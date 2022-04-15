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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предложила меры по поддержке финансовой устойчивости предприятий — участников программы квот под инвестиции

ВАРПЭ предлагает поддержать инвесторов

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предложила меры по поддержке финансовой устойчивости предприятий — участников программы квот под инвестиции. Инициативы прорабатываются в правительстве, заявили в объединении.

ВАРПЭ предложила принять точечные меры поддержки предприятий, инвестирующих в строительство рыбопромыслового флота. Речь идет как об участниках первого этапа программы инвестиционных квот, так и о компаниях, которые купили крабовые квоты с инвестиционными обязательствами, рассказали Fishnews в пресс-службе объединения.

По данным ассоциации, общая долговая нагрузка на предприятия рыбной отрасли уже превышает 450 млрд рублей, при этом более 50% этой задолженности приходится на инвесторов первого этапа инвестиционных квот и участников крабовых аукционов 2019 г.

Как сообщил на совещании у президента глава Минпромторга Денис Мантуров, сроки ввода в строй рыбопромысловых судов в рамках инвестиционных квот затягиваются, риск непоставки оборудования для этих судов на общую сумму свыше 140 млрд рублей вполне реален, а перепроектирование таких судов требует финансирования из федерального бюджета (министр назвал цифру 7 млрд рублей), отметили в объединении.

ВАРПЭ предложила ряд мер для сохранения финансовой устойчивости предприятий. Так, считают в ассоциации, нужно снизить ставки по кредитам с плавающей ставкой до уровня, применявшегося до установления ключевой ставки в 20%. Кроме того, предложено установить моратории до 31 декабря 2023 г. на изменение ковенант по инвесткредитам и на возврат основного долга и уплату процентов по кредитам на строительство рыбопромысловых судов по контрактам, исполнение которых верфи будут вынуждены приостановить в результате действия санкций. Среди прочих мер — пролонгация сроков кредитов на срок приостановки строительства судов в рамках контрактов с верфями и отмена требования по банковским гарантиям, выданным Росрыболовству участниками программы инвестквот.

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