Молодые рыбоводы померяются мастерством

В Санкт-Петербурге 20 апреля впервые стартуют отборочные итоговые соревнования, приравненные к финалу X национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участники будут состязаться в компетенции «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы».

Мероприятия состоятся в Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, соревнования пройдут в течение трех дней по трем модулям: инкубация икры и выращивание молоди рыб; регулирование и эксплуатация рыбоводного оборудования; решение производственных (ситуационных) задач.

Отмечено, что северная столица принимает восемь лучших команд из крупнейших рыбохозяйственных, технических, морских, технологических вузов и научных организаций Астрахани, Владивостока, Ейска, Московской области, Красноярска, Петропавловска-Камчатского.

Одновременно стартуют соревнования по другим компетенциям: в Калининграде — «Обработка водных биоресурсов», во Владивостоке — «Прибрежное рыболовство».

WorldSkills — международная некоммерческая организация, созданная для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью профессиональных чемпионатов по всему миру.

Росрыболовство присоединилось к движению «Ворлдскиллс» осенью 2020 г. За период 2020-2021 гг. было проведено шесть чемпионатов по профессиональным компетенциям в Приморском, Камчатском, Красноярском краях, Московской, Астраханской и Калининградской областях и Северной столице. В сентябре прошлого года финалисты соревнований продемонстрировали свое мастерство на Международном рыбохозяйственном форуме в Санкт-Петербурге.

Всего состоялось девять чемпионатов, к движению присоединились Сахалинская область, Краснодарский и Красноярский края. Среди отраслевых работодателей – крупнейшие рыбоводные, аквакультурные, промысловые и перерабатывающие организации страны.

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