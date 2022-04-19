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Специалисты ВНИРО подготовили путинный прогноз по беринговоморскому минтаю на 2022 г.

Минтай Берингова моря обещает рыбалку уже летом

Специалисты ВНИРО подготовили путинный прогноз по беринговоморскому минтаю на 2022 г. Присутствие рыбы в Западно-Беринговоморской зоне будет значительным уже в начале летнего периода, считают в институте.

Экспедиционные исследования, проведенные в 2010-2021 гг., показали, что биомасса восточноберинговоморского минтая находится на уровне, близком к среднему.

Температура воды в Беринговом море в 2022 г. будет близкой к среднемноголетним показателям, считают ученые. Сезонный прогрев вод весной и в начале лета, осеннее выхолаживание, в том числе в северо-западной части моря, будут близкими к условиям умеренно теплого года. Летом 2022 г. интенсивность Дальневосточной депрессии и Северотихоокеанского антициклона в целом может быть в пределах «нормы». В августе над Беринговым морем ожидается активизация циклонической деятельности.

Численность пищи, которую предпочитает минтай, — зоопланктона крупной фракции — в 2022 г. прогнозируется на относительно невысоком уровне, как в восточной, так и в северо-западной части моря. Температура воды и региональные особенности распределения зоопланктона не будут ограничивать распространение минтая в российские воды в весенне-летний период, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2022 г. составляет 409,7 тыс. тонн, в Чукотской зоне — 5 тыс. тонн. В Карагинской подзоне ОДУ западноберинговоморского минтая установлен в объеме 60,7 тыс. тонн.

В 2022 г. в Западно-Беринговоморской зоне в летне-осенний период среди рыбы промыслового размера в пелагиали будет преобладать минтай поколения 2018 г. Рыба поколений 2016-2017 гг. будет менее многочисленной. Среди старшевозрастного минтая, который распространен в основном в придонном слое, доминируют поколения 2014-2015 гг.

Распространение минтая всех возрастных групп в Западно-Беринговоморскую зону будет значительным уже в начале летнего периода. Обратная миграция минтая в юго-восточном направлении, в том числе в восточную часть Берингова моря, может начаться в конце летнего и начале осеннего периода. В прошлогоднюю путину активизация промысла в первой половине лета обеспечила положительный эффект, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской зоне был освоен на 87,6%, обратили внимание специалисты.

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