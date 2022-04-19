Минтай Берингова моря обещает рыбалку уже летом

Специалисты ВНИРО подготовили путинный прогноз по беринговоморскому минтаю на 2022 г. Присутствие рыбы в Западно-Беринговоморской зоне будет значительным уже в начале летнего периода, считают в институте.

Экспедиционные исследования, проведенные в 2010-2021 гг., показали, что биомасса восточноберинговоморского минтая находится на уровне, близком к среднему.

Температура воды в Беринговом море в 2022 г. будет близкой к среднемноголетним показателям, считают ученые. Сезонный прогрев вод весной и в начале лета, осеннее выхолаживание, в том числе в северо-западной части моря, будут близкими к условиям умеренно теплого года. Летом 2022 г. интенсивность Дальневосточной депрессии и Северотихоокеанского антициклона в целом может быть в пределах «нормы». В августе над Беринговым морем ожидается активизация циклонической деятельности.

Численность пищи, которую предпочитает минтай, — зоопланктона крупной фракции — в 2022 г. прогнозируется на относительно невысоком уровне, как в восточной, так и в северо-западной части моря. Температура воды и региональные особенности распределения зоопланктона не будут ограничивать распространение минтая в российские воды в весенне-летний период, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2022 г. составляет 409,7 тыс. тонн, в Чукотской зоне — 5 тыс. тонн. В Карагинской подзоне ОДУ западноберинговоморского минтая установлен в объеме 60,7 тыс. тонн.

В 2022 г. в Западно-Беринговоморской зоне в летне-осенний период среди рыбы промыслового размера в пелагиали будет преобладать минтай поколения 2018 г. Рыба поколений 2016-2017 гг. будет менее многочисленной. Среди старшевозрастного минтая, который распространен в основном в придонном слое, доминируют поколения 2014-2015 гг.

Распространение минтая всех возрастных групп в Западно-Беринговоморскую зону будет значительным уже в начале летнего периода. Обратная миграция минтая в юго-восточном направлении, в том числе в восточную часть Берингова моря, может начаться в конце летнего и начале осеннего периода. В прошлогоднюю путину активизация промысла в первой половине лета обеспечила положительный эффект, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской зоне был освоен на 87,6%, обратили внимание специалисты.

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