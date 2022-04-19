Регионам готовят «нормативку» для подъема затонувших судов

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Минтранс подготовил проект правил софинансирования региональными бюджетами расходов по удалению затонувшего имущества из российских акваторий. Деньги предложено выделять в рамках госпрограмм.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагаемые правила основаны на пункте 10 статьи 111 Кодекса торгового мореплавания России после редакции этой части КТМ федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 470.

Согласно статье 109 кодекса, удаление затонувшего имущества обеспечивается его собственником за исключением ряда случаев (например, собственник неизвестен или уклоняется). Тогда удаление имущества обеспечивает администрация морского порта (если оно находится в акватории порта) или орган исполнительной власти субъекта РФ (в остальных случаях).

При этом администрация морского порта или орган исполнительной власти могут возместить затраты за счет страховки (или иного финансового обеспечения), а также за счет продажи этого имущества. В свою очередь разница между затратами на удаление затонувшего имущества и доходами от его реализации софинансируются субъектами РФ из федерального бюджета.

Правила, проект которых подготовил Минтранс, прописывают порядок предоставления софинансирования. В частности, предусматривается, что субсидирование будет осуществляться в рамках государственных программ (комплексных программ).

Напомним, что дальневосточные регионы (за исключением Магаданской области, для которой порядок прописан особо) ожидают разработки законодательства и необходимой подзаконной базы для начала масштабной очистки своих акваторий.

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