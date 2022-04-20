Промысловым участкам на Уссури ищут пользователей

В Приморском крае объявлен конкурс на четыре участка для промышленного рыболовства на реке Уссури. Заявки принимаются до 25 мая — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 4 до 57 га расположены на реке Уссури в границах Пожарского района. Предполагается промысел всех видов водных биоресурсов, кроме анадромных, катадромных и трансграничных. Участки предоставляются на 10 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 250 до 730 рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Ранее эти участки уже выставлялись на конкурс, однако торги не состоялись в связи с отсутствием заявок

Напомним, согласно февральскому докладу ведущего научного сотрудника Тихоокеанского филиала ВНИРО Максима Шаповалова, в последние годы в Уссури наблюдается высокая водность, что создает благоприятные условия для роста запасов. В то же время общее освоение этих ресурсов в среднем не превышает 20%, отметил ученый.

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