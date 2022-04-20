Минсельхоз пообещал обсудить вопросы по ветсанэкспертизе

Министерство сельского хозяйства планирует собрать совещание по проблематике новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции.

Напомним, что с 1 марта в рыбной отрасли вступили в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, предназначенных для переработки и реализации. Такой документ выпустил в ноябре Минсельхоз РФ.

Новые правила вызвали множество вопросов. Производители не понимают, как обеспечить выполнение ВСЭ в отдаленных районах и на множестве предприятий, учитывая, что назначать и проводить процедуру должны специалисты системы госветслужбы. Остаются неясные моменты по выпуску продукции на судах.

Как стало известно Fishnews, замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов заявил о готовности 28 апреля провести совещание по дополнительному разъяснению правил. Регулятор обещает рассмотреть и проблематику исполнения требований в период лососевой путины. Совещание предполагается проводить с использованием видеосвязи.

В апреле на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета руководители отраслевых ассоциаций заявили, что очень важно до старта лососевой путины провести совещание с подготовкой разъяснений. Причем к проведению встречи необходимо привлечь ветеринарных специалистов регионов, ведь именно они должны работать с правилами, отметили участники ДВНПС.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews