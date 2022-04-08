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На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета рассматривались вопросы предстоящей лососевой путины

Правила ветсанэкспертизы не дают покоя отрасли

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, вступившие в силу с 1 марта, по-прежнему вызывают у рыбопромышленников множество вопросов. Дальневосточный научно-промысловый совет решил обратиться по этой проблеме в Минсельхоз.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета рассматривались вопросы предстоящей лососевой путины. Прогноз по вылову красной рыбы увеличен с 264 тыс. до 322 тыс. тонн.

Однако в преддверии одной из важнейших для российских рыбаков путин важно решить вопросы с ветеринарно-санитарной экспертизой (ВСЭ), подчеркнули руководители отраслевых ассоциаций и региональных властей.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока уже поднимал проблему на ДВНПС в декабре. Минсельхоз России направил региональным властям и Россельхознадзору разъяснения по новым правилам ВСЭ, но ответы даны далеко не по всем моментам.

«Из всех очень важных вопросов сняли по сути только один: сегодня не надо делать ветеринарно-санитарную экспертизу уловов только в случае, если ты эти уловы перерабатываешь сам. В остальной части правила ставят жесткие требования», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На Сахалине уже возникали сложности, отметил он. Непонятно как быть с рыбой, которая передается для судовой переработки со сменой собственника, как обеспечивать на флоте производство икры, печени.

«Впереди путина, — подчеркнул руководитель АРСО. — Неснятие и неразрешение этих вопросов повлечет за собой как минимум двоякие толкования».

«Вопрос действительно глобальный. И перед путиной мы должны каким-то образом решить проблему, иначе путина будет поставлена под вопрос», — поддержал коллег председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Вопросы по правилам высказывают и в Магаданской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоге ДВНПС решил направить обращение в Минсельхоз с просьбой провести до начала путины совещание с подготовкой разъяснений. Причем к проведению встречи необходимо привлечь ветеринарных специалистов регионов, ведь именно они должны работать с правилами, отметили участники совета.

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