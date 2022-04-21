Для традиционного рыболовства КМНС исправят регламент

Росрыболовство подготовило изменения в административный регламент по организации традиционного рыболовства КМНС. Планируется исключить требование о наличии рыболовного участка в месте регистрации общины для получения права на добычу анадромных объектов.

Проект изменений административного регламента, утвержденного приказом Росрыболовства от 10 ноября 2020 г. № 596, размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что этот документ определяет процедуру предоставления в пользование водных биоресурсов для различных видов рыболовства, в том числе для традиционного промысла коренных малочисленных народов.

Росрыболовство планирует отразить в регламенте возможности, которые появились с созданием федерального списка лиц, относящихся к КМНС. Планируется предусмотреть, что заявители, информация о которых включена в список, вправе не предоставлять копию документа, подтверждающего факт постоянного проживания в местах традиционного проживания и хозяйствования коренных малочисленных народов. Предполагается, что не потребуется передавать и копию документов, подтверждающих принадлежность к КМНС.

Исключается требование прилагать к заявке на предоставление водных биоресурсов в пользование копию устава общины.

Отсутствие у общины, заявившейся на право добывать анадромные виды рыб (а к ним, напомним, относятся и тихоокеанские лососи), рыболовного участка по месту регистрации больше не будет основанием для отказа в возможности лова. Планируется предусмотреть, что просто необходим участок в районах добычи, указанных в заявке.

Также изменения подготовлены для исполнения решения Верховного суда о том, чтобы не исключать возможность предоставления водных биоресурсов в пользование, если у представителя КМНС или общины нет регистрации в месте расположения района вылова.

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