ФАС предлагает продлить нормы выхода рыбопродукции

Федеральная антимонопольная служба предложила продлить срок действия индивидуальных норм выхода продукции для рыбопромышленных предприятий.

Инициативу озвучил заместитель руководителя ведомства Геннадий Магазинов на возобновившем работу экспертном совете при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

По словам Геннадия Магазинова, в текущих экономических условиях антимонопольная служба считает своей задачей обеспечить прозрачное, социально ориентированное ценообразование на социально значимые товары, в том числе на рыбную продукцию.

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») оказывает рыбопромышленным предприятиям услуги по разработке индивидуальных норм выхода рыбной продукции и занимает на рынке доминирующее положение. По мнению ведомства, это создает условия для возможного увеличения расценок», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС.

Ведомство предлагает рассмотреть возможность автоматической пролонгации уже утвержденных индивидуальных норм выхода продукции на один год — по аналогии с механизмом, установленным постановлением правительства от 12 марта 2022 г. № 353. Эта мера поспособствует снижению административных барьеров в отрасли и позволит рыбопромышленным предприятиям снизить издержки, считают в ФАС.

Еще одной темой стала разработка механизмов для биржевых торгов рыбопродукцией. В пресс-службе отметили, что в 2021 г. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа успешно в пилотном режиме провела запуск таких торгов.

«ФАС России считает, что увеличение объемов продажи рыбной продукции на бирже поспособствует балансировке и насыщению внутреннего рынка, позволит отслеживать товар на всем пути от производителя до приобретателя, минимизировать риски для участников сделки и обеспечит дополнительный канал сбыта для предпринимателей», — заявили в ведомстве.

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