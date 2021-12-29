«Рыбный» экспертный совет при ФАС возобновляет работу

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский утвердил новый состав экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

Председателем совета стал замруководителя ФАС Геннадий Магазинов, заместителем председателя — начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев, сообщает корреспондент Fishnews.

От федеральных ведомств в совет также вошли представители антимонопольной службы, Минсельхоза, Росрыболовства, Минвостокразвития.

От отраслевых объединений включены начальник управления планирования, экономики и финансов Росрыбхоза Гульжан Алибекова, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского района Хабаровского края Максим Бергеля, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков, президент Ассоциации рыбопромышленников и переработчиков Чукотки Александр Вепрев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент ВАРПЭ Герман Зверев, вице-президент Союза рыбопромышленников Запада Дмитрий Кожарский, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, заместитель председателя правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Сергей Махотин, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, председатель Рыбного союза Александр Панин, вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Сергей Подолян, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей Рябченко, исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова.

В составе совета также будут работать руководители рыбопромышленных компаний и экспертного сообщества.

Чем занимается совет

Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса — консультативно-совещательный орган при ФАС — был создан в 2013 г., но после нескольких заседаний прекратил работу.

Одна из целей совета — формировать предложения по законодательному регулированию по развитию конкуренции в области рыбохозяйственного комплекса. Также совет призван рассматривать вопросы, связанные с соблюдением госорганами, местными властями, хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства в рыбной отрасли.

На совместном заседании общественных советов при ФАС и Росрыболовстве президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил вернуться к работе ЭС для всесторонней проработки нормативно-правовых актов и правоприменения. В том числе на площадке экспертного совета предлагается обсуждать тематику распределения квот на вылов.

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