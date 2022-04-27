Флоту дадут «каникулы» по таможенным платежам

Минсельхоз и Минфин подготовят проект по отсрочке уплаты НДС и других таможенных платежей для рыбопромыслового флота, которому требуется пройти ремонт в России.

Оперативные меры поддержки рыбопромышленных предприятий обсуждались совместно с ведомствами и бизнесом, рассказывается в телеграм-канале зампреда правительства Виктории Абрамченко.

«Минсельхоз вместе с Минфином в ближайшее время подготовят проект документов по отсрочке для рыболовецкого флота таможенных платежей и НДС на 6 месяцев для захода в российские порты для ремонта и докования», — заявила вице-премьер. Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее эта тема рассматривалась на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет Виктория Абрамченко.

«Это позволит нашим судам, которые ввиду обстоятельств и недружественных действий ряда стран не могут зайти в иностранные порты для ремонта, воспользоваться нашими портами без дополнительной финансовой нагрузки», — отметила заместитель председателя правительства.

«По данным Росрыболовства, эта проблема затрагивает 72 рыбопромыслового судна. От них Минсельхоз и Росрыболовство ждут оперативных заявок для решения проблемы», — говорится в сообщении.

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