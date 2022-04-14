Правкомиссия обсудила вопросы рыбной промышленности

Отраслевая правкомиссия рассмотрела работу рыбной промышленности в условиях санкций. Вице-премьер Виктория Абрамченко обратила внимание на важность снижения административных барьеров, обеспечение нужд аквакультуры и строительства флота.

Показатели отрасли — объект мониторинга

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Зампред правительства отметила, что рыбохозяйственная отрасль в 2021 г. и в начале 2022 г. показывает устойчивый рост. Объем добычи водных биоресурсов в прошлом году составил около 5 млн тонн , что выше уровня 2020 г. Объем производства рыбной продукции также демонстрирует рост: всего по итогам 2021 г. выпущено 4 млн тонн.

Как заявила Виктория Абрамченко, в условиях внешнего давления стратегическое значение имеют снижение административных барьеров, поддержка рыбохозяйственного бизнеса и импортозамещение кормов и посадочного материала, а также комплектующих для строительства судов.

Минсельхозу совместно с Росрыболовством поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния рыбохозяйственного комплекса, включая объем вылова и производимой рыбной продукции. В сфере внимания должно быть обеспечение сырьем и рыбной продукцией внутреннего рынка, бесперебойная работа промыслового флота.

Судам предлагают таможенные послабления

Виктория Абрамченко поддержала предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова по снижению нагрузки для судов, которые столкнулись с недружественными действиями ряда стран, сообщили Fishnews в пресс-службе вице-премьера.

В частности, отечественный рыбопромысловый флот, работающий в международных водах в Северо-Восточной Атлантике, а также в иных отдаленных районах Мирового океана, столкнулся с невозможностью производства операций по докованию, ремонту и невозможностью смены экипажа в традиционных портах базирования за пределами РФ, отметили в пресс-службе. В то же время вернуться в российские порты суда также не могут, так как по возвращении они столкнутся с требованием об уплате таможенных платежей.

Предлагается создать условия для захода рыбопромысловых судов под флагом Российской Федерации для докования, ремонта и смены экипажа в отечественные порты без оплаты таможенных платежей на срок до шести месяцев.

Также вице-премьер сообщила, что в рамках плана по развитию экономики поддержку получат рыбаки Азово-Черноморского бассейна. На эти цели будет направлено 50 млн рублей.

На науку добавят денег

Комиссия обсудила проведение научных исследований для отрасли. Виктория Абрамченко отметила, что нельзя допустить деградацию российской рыбохозяйственной науки и необходимо завершить строительство научных судов. Для этого по итогам обсуждения Росрыболовство вместе с Минобрнауки и Минфином проработают выделение 11,5 млрд рублей в 2023-2025 гг.

Напомним, что в ноябре были заложены кили двух новых научно-исследовательских судов . Также было предусмотрено строительство крупнотоннажного НИС .

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