Росприроднадзор проконсультирует инвесторов по экологическим требованиям

Правительство должно реализовать пилотный проект с консультированием Росприроднадзором предприятий по соблюдению природоохранного законодательства при реализации инвестпроектов. Задачу поставил президент Владимир Путин.

Глава государства дал поручения по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 3 февраля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительству поставлена задача реализовать пилотный проект с участием Росприроднадзора и подведомственных ему организаций. Они должны предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям консультации по вопросам соответствия деятельности, планируемой или осуществляемой при реализации инвестиционных проектов, требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования.

При этом нужно «предусмотреть процедуру подготовки и направления Росприроднадзором мотивированного мнения о соблюдении заинтересованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и о правильности исчисления платежей».

Также надо выработать механизмы для информационного взаимодействия Росприроднадзора и подведомственных организаций с заинтересованными юрлицами и ИП, проведения необходимых анализов и обследований;

Кроме того, правительство должно «представить предложения о целесообразности распространения на другие контрольные (надзорные) органы практики направления мотивированного мнения и при необходимости внести в законодательство РФ соответствующие изменения».

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения поручения — 1 сентября 2022 г.

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