Как оставить квоты в регионах, предложили подумать в Совфеде

При обсуждении темы инвестиционных квот в Совете Федерации Камчатский край обратил внимание на проблематику потери регионами ресурсов в результате перераспределения.

В ходе реализации программы инвестквот, безусловно, достигаются серьезные положительные результаты, но существует и потеря территориями квот, отметил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский на совещании в Совфеде.

По результатам первой волны инвестиционных квот из региона к концу 2024 г. уйдет порядка 13% объемов для освоения, привел данные глава минрыбхоза. И это притом что компании Камчатского края активно участвуют в программе, вводя в строй новые промысловые суда и береговые заводы. «Экономика региона, которая, в общем-то, на 60% состоит из рыбы, потеряет очень большой объем квот, соответственно, это, безусловно, отразится на показателях», — обрисовал ситуацию Андрей Здетоветский.

По мнению краевого министра, решение этой проблемы можно было бы продумать на перспективу, например, в части налогового резидентства.

Эту тему, конечно, надо проанализировать, хотя вопрос дискуссионный: надо не создать избыточных ограничений для бизнеса, прокомментировал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews