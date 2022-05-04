На квоты кальмара и белого налима желающих не нашлось

Комиссия Росрыболовства признала несостоявшимся аукцион по продаже долей квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в Северо-Западной Атлантике.

Торги были намечены на 29 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. Однако заявок на участие не поступило и аукцион признали несостоявшимся, говорится в протоколе комиссии Росрыболовства.

Напомним, что ведомство планировало продать доли квот добычи кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО: 28 долей по 3,448% со стартовой ценой более 4,315 млн рублей и одну долю в 3,456% с начальной ценой свыше 4,325 млн рублей. Также на торги были выставлены доли квот добычи белого налима в подрайонах 3NO НАФО: шесть долей по 14,3% со стартовой ценой около 517 тыс. рублей и одну в 14,2% с начальной стоимостью более 513 тыс. рублей. При прошлой попытке продать доли для промысла этих объектов заявок также не поступило.

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