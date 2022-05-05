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Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Андрей Забуга: Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Для рыбного рынка кредитные средства — основной финансовый ресурс, который используется для поддержания полноценного товарооборота. Увеличение ключевой ставки нарушило привычную схему взаимодействия компаний и последствия этого заметны уже сейчас, отмечает генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга.

Центробанк продолжает постепенно понижать ключевую ставку, установленную в марте этого года на уровне рекордных 20% для «ограничения рисков финансовой стабильности». Однако бизнес успел ощутить побочный эффект от резкого снижения доступности кредитов.

Дело в том, что у перерабатывающих компаний и торговых сетей — зачастую представителей малого и среднего бизнеса — как правило, нет «живых» денег с длинным сроком окупаемости на приобретение сырья и продукции. Обращаясь к дистрибьюторам, такие компании получают не просто сырье, а комплекс услуг – от подбора продукции под конкретные требования, контроля качества и доставки до предоставления рассрочки за счет привлечения тех самых кредитных средств.

«То есть за счет кредитных средств мы можем «удлинять» финансовые схемы и наращивать товарооборот, наполняя внутренний рынок дальневосточной рыбопродукцией», — рассказал в интервью Fishnews генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга.

Но такая схема устойчиво работала при ключевой ставке ЦБ в 5,5% годовых. Сейчас никто не готов утраивать наценку на продукцию, привлекая для работы кредиты под «ключ» в 14–17%. А без привычной схемы поддерживать оборот на прежнем уровне нет возможности, и это заметно уже сейчас – настолько упал и покупательский спрос, и клиентская активность, констатирует глава дистрибьюторской компании.

А что насчет мер господдержки? На сегодня есть преференции, которые распространяются на малые и средние предприятия. Хотя на деле до последнего изменения ключевой ставки для малого бизнеса озвучивалась «льготная» ставка в 15%, обращает внимание собеседник Fishnews. Есть преференции для системообразующих предприятий, но в эту категорию попадают только единицы.

Таким образом, весомая часть рынка, к которой относятся все крупные предприятия, не желающие дробить существующий бизнес, остается без внимания – и это не проблема отдельно взятой компании.

«В настоящий момент происходит определенная ломка, и бизнес пока парализован, пытаясь понять, как ему действовать дальше. Но в любом случае сложившаяся ситуация высвечивает слабые места, на которые государству важно направить внимание, а также помогает оценить, наконец, в полном масштабе современную картину рыбной логистики.

У нас по традиции рассматриваются только конечные пункты рыбной цепи — добывающие компании и торговые сети. А все остальные звенья, которые на самом деле и обеспечивают не только транспорт, но и распределение рыбы по регионам, оценку потребностей различных потребительских групп, формирование ассортимента и многие другие функции, остаются на втором плане. Еще очевиднее становится важность отстроенных финансовых схем с привлечением банковских кредитов, благодаря которым обеспечивается устойчивость этой масштабной цепи, — говорит Андрей Забуга. — Очевидно, что всё это сейчас должно перестраиваться с учетом новых реалий».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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