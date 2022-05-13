Дать возможность работать: ассоциации обратились к министру

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо по проблеме ветеринарных правил. Вопрос ставит под угрозу лососевую путину, заявили объединения и призвали обсудить эту тему на совете под руководством министра.

В июне на Дальнем Востоке должна стартовать одна из важнейших с социально-экономической точки зрения путин — «красная». По данным специалистов, в этом году рыбаки могут взять свыше 300 тыс. тонн тихоокеанских лососей .

Однако, хотя до старта промысла осталось совсем немного времени, до сих пор не разрешен целый ряд вопросов по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции . Представители Минсельхоза проводили ряд совещаний по этому документу. Но, как подчеркнули в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, ни совещания, ни разъяснения не дали исчерпывающих ответов по проблемным вопросам правил.

Неисполнимые ветеринарные требования сделали всю рыбацкую отрасль заложниками созданных административных барьеров, преодолеть которые невозможно, говорится в обращении к министру.

Предприятия оказались перед выбором: продолжить работу и заведомо стать нарушителями ветеринарного законодательства или полностью остановить деятельность по добыче и переработке водных биоресурсов, отмечено в письме. О проблемах говорят не только рыбаки, но и региональные ветеринарные власти.

«Учитывая, что данный вопрос касается продовольственной безопасности страны, его разрешение требует вашего личного вмешательства», — обратились руководители ассоциаций к министру. Они попросили Дмитрия Патрушева в возможно короткие сроки собрать заседание Объединенного межведомственного совета по организации проведения путины.

Вопросы в связи с ветеринарными правилам возникают не только по лососю, но и по работе с другими объектами промысла, проблемы успели привести к потерям для производственников, рассказали ранее члены координационного совета на конференции Fishnews Online .

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